José Antonio León y Rocío Madrid, así se encuentran en sus últimos instantes antes de darse el 'sí, quiero'

12-06-2021 José Antonio León y Rocío Madrid felices instantes antes de darse el 'sí, quiero'.. MADRID, 12 (CHANCE) Jose Antonio Léon y Rocío Madrid se darán esta tarde el 'sí, quiero' en Sevilla esta tarde. Instantes antes de pasar por el altar, la pareja irradió felicidad y quiso compartir con sus más allegados, amigos y familiares, un especial momento que precede a la ceremonia oficial que los convertirá en marido y mujer.



"Más que nerviosos, somos muy felicies, solo hay felicidad, queremos que la gente se lo pase bien y se divierta. Y queremos culminar el año por todo lo alto" comentó desbordado de alegría el carismático reportero de 'Sálvame'.



La pandemia, sus restricciones y la indecisión de los contrayentes ha ocasionado que los fastos sufrieran mútliples modificaciones, pero finalmente "hemos cambiado hasta cinco veces la forma en al que teníamos previsto hacerlo todo, pero al final ha salido todo bien".



Con todo preparado la pareja disfrutó de un baño de cariño antes de iniciar el paseíllo que cambiará sus vidas, y su estado civil. Paz Padilla, Gloria Camila, Gonzalo Montoya y José Antonio Avilés, fueron algunos de los compañeros y amigos han querido acompañar a la feliz pareja en un día tan especial y en los momentos previos al enlace. No así, Kike Calleja, cuya escapada caribeña le impedirá estar al lado de su amigo en uno de los días más importantes de su vida. Una ausencia que no quiso pasar por alto Kiko Matamoros en 'Sálvame', pero a la que José Antonio ha sabido restar importancia.



Felicidad y sentido del humor son dos de los ingrendientes básicos para que toda celebración sea un éxito y no nos cabe duda de que la de José Antonio León y Ro lo será. ¡Felicidades Pareja!