Israel.- Bennett se reunirá este domingo con los líderes de la coalición antes de convertirse en nuevo primer ministro

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El líder de Yamina, Naftali Bennett, se reunirá con los líderes de los partidos de la coalición del 'bloque de cambio' este domingo por la tarde antes de la sesión parlamentaria en la que, salvo hecatombe, se convertirá en nuevo primer ministro de Israel.



La reunión tendrá lugar a las 14.00, dos horas antes del inicio de la sesión, en la sede del movimiento que lidera y estará cerrada a los medios.



Después de la ceremonia de juramentación, se llevará a cabo una reunión de celebración del Gobierno entrante en el salón de la Knesset en Jerusalén a las 21.00, donde harán declaraciones tanto Bennett como Yair Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid y artífice de la gran coalición de Gobierno.



En las últimas horas han comenzado a circular las primeras informaciones sobre los ocupantes de las carteras de Gobierno entre los miembros del Yesh Atid.



Lapid, por ejemplo, ostentaría el Ministerio de Exteriores -- además de ejercer como primer ministro sustituto --, según informa 'The Times of Israel'.



Orna Barbivay desempeñaría el papel de ministra de Economía, mientras que Elazar Stern sería el nuevo ministro responsable de los servicios de Inteligencia. La ministra de Turismo saliente, Orit Farkash-Hacohen, de Azul y Blanco, será la nueva ministra de Ciencia. El líder de la coalición, Benny Gantz, seguirá desempeñando la cartera de Defensa.



También en las últimas horas se ha dado a conocer una encuesta a los ciudadanos israelíes sobre este nuevo Gobierno, sobre el que no parecen albergar mucha confianza.



Según el sondeo del Canal 12, el 43 por ciento de los encuestados dice que el "cambio de gobierno" sólo durará un corto tiempo antes de disolverse, mientras que el 30 por ciento cree que sobrevivirá por un período más largo. Solo un 11 por ciento piensa que el Gobierno aguantará cuatro años.