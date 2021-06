Isabel II condecorará a científicos pioneros de la vacuna anticovid

Entre los expertos más conocidos destacan Sarah Gilbert, una de las creadoras de la vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca, y su colega Andrew Pollard, responsable de los ensayos clínicos. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Londres, 11 jun (EFE).- La reina Isabel II condecorará a los artífices de la vacuna de AstraZeneca, entre otros científicos que han contribuido a la lucha contra la covid en el Reino Unido, según la lista anual de laureados por la monarca difundida con motivo de la celebración oficial este sábado de su cumpleaños.

Entre los expertos más conocidos destacan Sarah Gilbert, una de las mentes creadoras de la vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca, y su colega Andrew Pollard, responsable de los ensayos clínicos.

Gilbert y la exdirectora del grupo para el desarrollo de vacunas del Ministerio de Empresas, Energía y Desarrollo Industrial, Kate Bingham, recibirán el título de "Dama", una de las más altas distinciones que la soberana concede anualmente a ciudadanos, conocidos o no, por su labor de servicio a la nación.

La llamada Lista de Honores, formada este año por más de 1.100 personas, incluye entre los condecorados con el título de "Caballero" al mencionado Pollard y a Peter Horby, uno de los expertos al frente de investigaciones para desarrollar tratamientos contra la covid-19.

Destacan con este mismo rango artistas como el actor galés Jonathan Pryce, que encarnará al desaparecido príncipe Felipe de Edimburgo en las últimas temporadas de la serie "The Crown".

Roy Hodgson, exfutbolista y exentrenador inglés, y Lulu, ganadora de Eurovisión en 1969, también recibirán una distinción, en este caso como "Comandantes de la Orden del Imperio Británico" (CBE).

Otros condecorados serán el futbolista del Manchester City Raheem Sterling, por su compromiso con la igualdad racial en el deporte, y Amika George, que a los 21 años se erige en la más joven de la lista gracias a su campaña activista contra la pobreza menstrual.

La Lista de Honores, cuyos galardones son elegidos por una comisión especial del Gobierno a partir de peticiones públicas, se difunde el día en que Isabel II, que cumplió 95 años el pasado 21 de abril, conmemora su cumpleaños de forma oficial.

Por segundo año consecutivo, la pandemia obliga a suspender la vistosa parada militar, conocida como "Trooping the Colour", que encabeza tradicionalmente las celebraciones, limitadas este sábado a una versión reducida del desfile en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde actualmente reside la monarca.