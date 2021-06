"Hemos logrado hacer que Christian volviera", dice el médico de Dinamarca

El médico de la selección de fútbol de Dinamarca habló de la atención de urgencia durante el partido de este sábado contra Finlandia cuando Christian Eriksen se desplomó, afirmando que se consiguió "hacer que volviera".

"Fuimos llamados al terreno de juego cuando Christian se desplomó. Yo no le había visto caer, pero estaba claro que estaba inconsciente", explicó el médico danés en conferencia de prensa después de la derrota de Dinamarca ante Finlandia (1-0).

"Cuando llegamos cerca de él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, pero de repente todo cambió y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos a hacerle un masaje cardíaco", continuó su relato.

"El equipo médico (del torneo) llegó rápido y con su ayuda hicimos lo que había que hacer. Hemos logrado hacer que Christian volviera", reveló Martin Boesen.

Eriksen se desplomó en el minuto 43. Durante unos minutos se temió lo peor por las imágenes de gran preocupación.

Finalmente pudo ser trasladado a un hospital de Copenhague, donde pronto se anunció que estaba consciente y estabilizado.

Fue entonces cuando se decidió que el partido fuera reanudado y Dinamarca terminó perdiendo 1 a 0 ante Finlandia en esta primera jornada del grupo B.

"Los jugadores decidieron jugar y lo que han intentado hacer es increíble", señaló el seleccionador danés, Kasper Hjulmand, aplaudiendo su fuerza mental.

"Decidieron en un primer momento no hacer nada hasta que no estuviéramos seguros de que Christian estaba consciente y que todo iba OK", explicó el entrenador, que calificó a Eriksen como "uno de los mejores jugadores y una persona todavía mejor".

"No podría estar más orgulloso de mis jugadores. Son personas que cuidan unos de los otros", concluyó.

