Godín, Forlán, Suárez y Lugano felicitan al 'Loco' Abreu en su retiro

El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu ingresa a su último partido como jugador profesional entre su equipo el Sud América y Liverpool el 11 de junio en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 12 jun (EFE).- Los excompañeros de Sebastián Abreu en la selección uruguaya de fútbol Diego Godín, Diego Forlán, Luis Suárez y Diego Lugano saludaron y felicitaron en Twitter al 'Loco' tras anunciar su retiro de las canchas luego de una extensa carrera de 26 años en las que defendió 31 equipos que le valieron un récord Guinness.

"Gracias Loco por todo los momentos compartidos, por ser ejemplo de alegría, de profesionalidad, compañero y amigo. Las canchas y vestuarios te van a extrañar pero estoy seguro que el fútbol te seguirá teniendo de cerca desde otro lugar, porque el fútbol es y será tu forma de vivir", escribió este sábado Godín.

Nacido en Minas (este) el 17 de octubre de 1976, Abreu protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera en el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo ya uno de los veteranos de la selección, cuando marcó el penalti a lo "panenka" decisivo frente a Ghana que puso a Uruguay en las semifinales.

"Llegó el día menos pensado. Felicitaciones por tu increíble carrera, por los goles, los récords y tus locuras. Gracias por la compañía de siempre y gracias por picar ese penal", expresó Diego Forlán.

Abreu dejó los terrenos de juego tras vestir las camisetas de Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo de La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Río Branco, Boston River, Athletic Club (Brasil) y Sud América.

"Papi! No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste en mis inicios. Fuiste de esas personas que me hizo creer en mi mismo y eso siempre estare agradecido. Felicitarte no solo por tu trayectoria como jugador, si no por que cada objetivo que quisiste lo pudiste lograr!", dijo el delantero Luis Suárez.

"Grande Washington Sebastian !!!! . El momento tan esperado y temido llegó !!! No puedo dejar de felicitarte por tu tremenda carrera, por el coraje de hacerlo todo siempre a tu manera, aunque por eso te veamos ( y me incluyo ) como Loco", expresó el excapitán celeste Diego Lugano.

El 'Loco' Abreu colgó las botas 26 años y 6 días después de su debut profesional, el 4 de junio de 1995, cuando jugaba en el Defensor Sporting. Y lo hizo frente al Liverpool, el mismo equipo frente al que se despidió este viernes.