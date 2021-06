Fútbol/Segunda.- Previa del Rayo Vallecano - Girona

Rayo y Girona pelean por el último billete en una final inesperada



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano y el Girona pelearán desde este domingo (21.00 horas) en el Estadio de Vallecas por la última plaza disponible para ascender a la Liga Santander en un 'playoff' final que enfrenta a los dos peores clasificados entre los seis mejores de la liga regular.



El equipo de Andoni Iraola se cargó al Leganés con contundencia, que llegaba en mejor dinámica y con más argumentos, mientras que el Girona hizo lo propio con el Almería, que se había desinflado en la parte final del campeonato. De tal forma, madrileños y catalanes buscarán el último billete en la última ronda del 'playoff'.



El Rayo recupera para la ocasión a dos futbolistas importantes: Advíncula y Bebé, éste último fue decisivo en la ida de semifinales contra el Lega gracias a un doblete demoledor. Iraola ha reforzado la idea de que compiten "bien bajo presión" no siendo el favorito de la eliminatoria.



Para ello, el Rayo tiene argumentos de sobra para cuestionar al Girona. En Butarque ya demostraron su capacidad liderados por un Óscar Trejo que fue el auténtico MVP aunque no marcara los goles. Además, Luca Zidane se ha confirmado bajo palos aprovechando que Stole Dimitrievski está disputando la Eurocopa con Macedonia del Norte.



El equipo de la barriada madrileña, sexto en el campeonato regular, recibirá el apoyo de su gente -ha vendido las 1.500 entradas posibles- y "confía", según dijo su técnico, en las posibilidades de vencer a un Girona que ha terminado la temporada "muy fuerte". El conjunto 'Blanc-i-Vermella' suma diez partidos sin perder, ocho victorias y dos empates.



Los de Francisco, que acabaron la Liga en quinta posición, también recuperan a un jugador que puede ser determinante: Christian Stuani. El delantero uruguayo tendrá enfrente este domingo a su víctima favorita pues el Rayo es el equipo al que más goles ha marcado en toda su carrera con un total de 12.



El Girona afronta su segunda final consecutiva del 'playoff' tras la que perdió el curso pasado ante el Elche. En esta ocasión no querrá dejar escapar la oportunidad de ejercer su condición de 'favorito', y sabe que se librará de los penaltis en caso de empate en ambos estadios.



En esa hipotética situación, que se daría la próxima semana tras el partido de vuelta, serían los catalanes quienes ascenderían a Primera División por su mejor posición en la clasificación al término de la Liga regular.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Mario Hernández, Saveljich, Catena, Fran García; Santi Comesaña, Óscar Valentín, Trejo; Isi, Álvaro García y Qasmi.



GIRONA: Juan Carlos; Santi Bueno, Juanpe, Arnau; Couto, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Franquesa, Yoel Bárcenas y Sylla.



--ÁRBITRO: Pulido Santana (C.Canario).



--ESTADIO: Vallecas.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.