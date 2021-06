12-06-2021 Fútbol/Euro.- Crónica del Gales - Suiza, 1-1. Gales resiste al empuje suizo en Bakú Un gol de Moore rescató un punto para el combinado galés ante una Suiza dominadora DEPORTES AZERBAIYÁN UEFA



Gales resiste al empuje suizo en Bakú



Un gol de Moore rescató un punto para el combinado galés ante una Suiza dominadora



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Gales y Suiza se han repartido los puntos este domingo (1-1) en la primera jornada del Grupo A de la Eurocopa 2020, un partido en el que el combinado helvético dominó y se adelantó con un tanto de Breel Embolo y en el que Kieffer Moore se 'vistió' de Gareth Bale para sellar el empate final.



Una genial parada de Yann Sommer a un testarazo de Kieffer Moore y la réplica de Danny Ward ante un remate acrobático de Schär desataron las hostilidades en el Estadio Olímpico de Bakú, donde solo se vendieron un tercio de las entradas disponibles para el choque.



El ímpetu inicial galés se fue diluyendo mientras el combinado helvético fue creciendo con el paso de los minutos, para despedir la primera mitad con una gran ocasión de Seferovic, que no supo definir bien tras un gran pase de Embolo.



Fue precisamente el delantero del Borussia Mönchengladbach el que se encargó de abrir la lata a la vuelta de vestuarios; Ward, que poco antes había realizado una parada de mérito ante él, no pudo hacer nada cuando Embolo se elevó sobre la defensa para cabecear el balón al fondo de las mallas (min.49).



Mbabu y el propio Embolo perdonaron en dos acciones posteriores y los de Rob Page no desaprovecharon su gran ocasión de los segundos 45 minutos; Ramsey puso un gran centro desde la derecha que Moore, de cabeza, se encargó de rematar para empatar la contienda (min.74).



En el 85, Gavranovic, que acababa de ingresar en el terreno de juego, vio puerta en el primer balón que tocó, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. Suiza lo intentó hasta el final, pero tuvo que conformarse con un empate que no hace justicia a sus méritos. Ambas selecciones comparten ahora la segunda posición del Grupo A tras Italia, que venció el viernes a Turquía (0-3).



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GALES, 1 - SUIZA, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GALES: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ramsey (Ampadu, min.93), Morrel, Allen; Bale, James (Brooks, min.75) y Moore.



SUIZA: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Shaqiri (Zakaria, min.66); Embolo y Seferovic (Gavranovic, min.84).



--GOLES:



0-1, min.49: Embolo.



1-1, min.74: Moore.



--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Moore (min.47) por parte de Gales y a Schär (min.30) y a Mbabu (min.63) por parte de Suiza.



--ESTADIO: Olímpico de Bakú.