Etiopía.- EEUU muestra su "grave preocupación" por el "ambiente" en el que se celebrarán las parlamentarias en Etiopía

Pide "rechazar la violencia y evitar la incitación" y aboga por un "diálogo" tras la votación



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha mostrado este viernes su "grave preocupación" por el "ambiente" en el que se celebrarán las elecciones parlamentarias en Etiopía, previstas para el 21 de junio tras dos aplazamientos, y ha criticado "la detención de opositores", "el acoso a los medios independientes" y "los conflictos interétnicos" en el país africano.



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha indicado que estos aspectos, así como "las actividades partidistas por parte de los gobiernos locales y regionales", son "obstáculos" para "un proceso electora libre y justo" y sobre la posibilidad de que la población "los perciba como creíbles".



"La exclusión de grandes segmentos del electorado de este proceso debido a problemas de seguridad y el desplazamiento interno es particularmente preocupante", ha explicado, antes de apostar por un diálogo "inclusivo" tras las parlamentarias y resaltar que la votación "no debe ser vista como un evento singular sino como parte de un proceso político".



"Pedimos a los políticos y a los líderes comunitarios que rechacen la violencia y eviten la incitación. Todos los actores políticos y líderes comunitarios deben intentar resolver las disputas a través de la negociación, el diálogo y los mecanismos reconocidos de resolución de disputas por vías no violentas", ha subrayado.



En esta línea, Price ha vuelto a pedir a Adís Abeba "que apoye unos medios libres y una sociedad civil activa", así como "respetar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, reunión y asociación, además de rechazar el uso de los bloqueos de Internet y las restricciones en las redes".



Asimismo, ha apuntado que "muchos etíopes podrán depositar sus votos en las elecciones, lo que es un importante ejercicio de sus derechos civiles y políticos" y ha apostado por el diálogo "para determinar un camino hacia adelante para fortalecer la democracia y la unidad nacional del país".



Asimismo, ha manifestado que Washington "reconoce los esfuerzos" de la comisión electoral a la hora de preparar el proceso "en un momento en el que muchos etíopes sufren y mueren a causa de la violencia y la alta inseguridad alimentaria causada por el conflicto", en referencia a la ofensiva lanzada en noviembre de 2020 contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en la región de Tigray (norte).



Por último, ha alertado de que "el aumento de las divisiones regionales y étnicas en muchas partes de Etiopía amenazan la unidad y la integridad territorial del país", según un comunicado publicado por el Departamento de Estado a través de su página web.



"El periodo posterior a estas elecciones será un momento crítico para que los etíopes se unan y hagan frente a estas divisiones", ha señalado Price, quien ha hecho hincapié en que "Estados Unidos está preparado para ayudar a Etiopía a hacer frente a estos desafíos y encontrar un camino hacia un futuro más brillante".



Las palabras de Price han llegado horas después de que la comisión electoral de Etiopía anunciara un aplazamiento a septiembre de las parlamentarias en los estados de Harari y Somali citando problemas logísticos y con las papeletas.



Las elecciones, que no se celebrarán en Tigray a causa de la ofensiva contra el TPLF, han sido aplazadas en dos ocasiones desde agosto de 2020 y son una de las causas de la crisis política y la creciente inestabilidad en Etiopía.



El primer ministro, Abiy Ahmed, ha recalcado que está comprometido con la celebración de unas elecciones "libres, justas y democráticas", a las que concurrirá al frente del Partido de la Prosperidad (PP), surgido tras la disolución del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una coalición que dirigió durante casi tres décadas los designios de Etiopía.



Abiy, que ha defendido que la decisión de disolver la EPRDF busca poner fin a las divisiones étnicas, anunció que el PP estará integrado por los mismos partidos que la coalición anterior, a excepción del TPLF, que expresó desde un inicio su rechazo frontal a esta nueva vía.