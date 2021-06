Estas han sido las 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que han revolucionado en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 54.511 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





Amor mío creces dentro de mi mientras el mundo arde, mientras transitamos como humanos un bardo que como todo bardo nos catapulta a la transformación y tu y yo si que estamos en transformación mi Preciosa. No puedo prometerte un mundo perfecto (me encantaría poder hacerlo) pero lo que si te puedo prometer es acompañarte y apoyarte en la construcción de tu mundo interior, donde la diferencia no separa si no que nutre, donde la gratitud, la compasión y el amor universal gobiernen y donde tú sepas que eres libre 🤰 no veo la hora de mirarme en tus ojitos 🍃🍃🍃🍃🍃 #AlmaMiAmor #37weekspregnant #sanalocura #meditasanalocura #maternidadensanalocura #pensamientospositivos #mindfulness Foto : @oliverolivellam 💕





¡SORTEO! 💜🤱🤱🏻🤱🏽💜 -AMORES MÍOS!!! aquí la oportunidad que les dije por historias, se pueden ganar este Colecho hermoso 💕🙏🏻🤱 . 🎉 ¡Puedes ganarte nuestra CUNA COLECHO MADISON . Para Participar: ✔Siguenos @carestino.co y @valelizcano ✔Dale ♥️ a la foto ✔Menciona (@) a DOS amig@s que quieran sumarse. ¡Cuántas más veces participes, más chances de ganar! 👌¡Listo! . Sorteamos el viernes 11 de junio desde un envivo por la cuanta @valelizcano. Válido solo para territorio Colombiano. Mucha suerte! 🍀 Aplican términos y condiciones. #colaboracion **este concurso no es patrocinado o asociado a Instagram Inc. ** . #Carestino #Colombia #Sorteo #Bogota #BebesFelices #Cochecito #Bebes #Mama #CarestinoColombia





Siempre Perfect Match 💙 Los amoooo todo 🙏🏻 • • • #sanalocura #mamáfeliz @salvadorleyvalizcano #vidadeplaya #cartagena #modaconciente♻️💓 @ancoraswimwear





No siempre me siento plena, pero las veces que mi camino me ha envido al desierto, hicieron que hoy cada rayito de luz, cada gotita de agua tenga un valor incalculable para mi 🙏🏻💜 #gratitud #mindfulness #sanalocura #atencionplena #meditasanalocura #pregnancy #embarazoconsciente 📸 @oliverolivellam 🏝 @fenixbeachcartagena





La felicidad de construir en familia de crecer desde ella y de vivir y sentirla como mejor te parezca 🙏🏻💜 Oigan si quieren se pueden pasar por las historias de @onlymuebles para que encuentren tips salvavidas para mamás 😜🙏🏻💜 Foto @oliverolivellam #onlymuebles #sanalocura #maternidadensanalocura #pregnancy #gartitud #familia

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.