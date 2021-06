España.- Casado dice que el PP no permitirá que Sánchez use la Constitución como "rescate" frente a los independestistas

12-06-2021 El presidente del PP, Pablo Casado junto ala recién investifa alcaldesa de Cartagena. El líder nacional del PP, Pablo Casado, ha señalado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "secuestrado" por los independentistas y los radicales que le piden como pago la Constitución, en referencia a la posible concesión de los indultos a los líderes del 1-O presos. Se trataría, según Casado, de un "rescate" que el PP "no va a permitir". POLITICA DAVID MUDARRA



MURCIA, 12 (EUROPA PRESS)



El líder nacional del PP, Pablo Casado, ha señalado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "secuestrado" por los independentistas y los radicales que le piden como pago la Constitución, en referencia a la posible concesión de los indultos a los líderes del 1-O presos. Se trataría, según Casado, de un "rescate" que el PP "no va a permitir".



En un acto con alcaldes de su partido en Cartagena, Casado ha criticado que Sánchez está "instalado en el síndrome de Estocolmo" e intenta ver a los "independentistas, los radicales y los batasunos", como los que buscan la convivencia y la concordia, en referencia a sus socios de Gobierno, algo que ha calificado de "gran irresponsabilidad".



En este sentido ha insistido en que si Sánchez se encuentra en esa situación es "porque ha querido" y que si le piden que entregue "la Constitución, la legalidad y la concordia" además de "la unidad nacional y la igualdad" de los españoles, el PP "no lo va a permitir".



Casado ha iniciado su intervención con un minuto de silencio por el asesinato a manos de su padre de una de las niñas desaparecidas en Canarias, cuyo cadáver ha sido recientemente hallado por la Guardia Civil y ha afirmado que "no se puede explicar como un padre puede hacer daño a sus hijas" por intentar "hacer daño a su exmujer". "El jueves" cuando se conoció la noticia, "casi no pegué ojo", ha reconocido.



En ese sentido, Casado ha apuntado que no iba a decir nada de "la justicia" en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero que dijo que era necesaria una justicia "feminista" tras los últimos casos de violencia machista conocidos esta semana.



Casado ha defendido la labor del sistema judicial y ha destacado que si encuentran con vida al padre de las niñas "será puesto a disposición judicial" aunque ha recordado que para casos como este considera oportuno que exista la prisión permanente revisable.



Casado, que ha sido presentado por el presidente de Murcia Fernando López Miras como "el próximo presidente del Gobierno" de España ha calificado al actual Ejecutivo de "Gobierno fallido y a la deriva" y ha dicho que no pueden apoyar su "agenda suicida" porque supondría ser "desleales con España".



Así, ha destacado que "prácticamente todos los sondeos" los españoles les han elegido como su partido preferido y que siempre que "hay problemas" la sociedad "llama al PP".



"ESTE GOBIERNO NO MERECE LA PENA"



Casado ha elogiado la gestión de los ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP y ha manifestado que cuando han pasado "los estragos" de la pandemia los españoles se han dado cuenta de que "este gobierno no merece la pena".



Respecto a Murcia, se ha comprometido a llamar al aeropuerto de la región Juan de la Cierva cuando llegue a la presidencia del Gobierno y también a pedir carga de trabajo para los astilleros de Navantia, además de un plan de infraestructuras hidráulicas y un plan de "vertido cero" para el Mar Menor. También que el Ave y el corredor mediterráneo pasen por Cartagena.