'El vientre del mar', de Villaronga, y 'Karnawal' ganan la Biznaga de Oro a las mejores películas del Festival de Málaga

Premio Especial del Jurado para 'Destello bravío'; el de mejor actor para Roger Casamajor y el de actriz para Tamara Casellas



MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)



El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'El vientre del mar' del director Agustí Villaronga y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'Karnawal' de Juan Pablo Félix. Ambos premios están dotados con 10.000 euros.



Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para la película 'Destello bravío' de Ainhoa Rodríguez. La Biznaga a Mejor Actor ha ido a parar en el actor Roger Casamajor por la película 'El vientre del mar', mientras que el de Mejor Actriz ha recaído en Tamara Casellas por 'Ama'.



El jurado ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Agustí Villaronga por 'El vientre del mar', según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.



La Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto ha recaído en María Romanillos, por 'Las consecuencias', mientras que el de mejor actor de reparto ha sido para Alfredo Castro por 'Karnawal'. La Biznaga de Plata al mejor guion ha ido para Agustí Villaronga y Alessandro Baricco por 'El vientre del mar'.



Por otro lado, la mejor música ha sido premiada con la Biznaga de Plata para Marcús J.G.R., por 'El vientre del mar'. La Biznaga de Plata a la mejor fotografía ha ido a parar a Josep María Civit y Blai Tòmas, también por 'El vientre del mar'. Asimismo, el jurado de la Sección Oficial ha otorgado la Biznaga a mejor montaje a José Luis Picado, por 'Destello bravío'



El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 24 edición del Festival de Málaga ha otorgado el Premio Especial del Jurado de la Crítica a 'Las consecuencias', de Claudia Pinto. Asimismo, la Biznaga de Plata. Premio del Público Flixolé ha ido para 'Chavalas', de Carol Rodríguez.



ZONAZINE



La sección Zonazine ha estado protagonizada por la película 'Lucas', de Álex Montoya, que se ha hecho con la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española. La mejor Película iberoamericana de esta sección ha sido 'Las motitos', de Inés Barrionuevo y Grabriela Vidal, que también se ha llevado el reconocimiento de mejor actriz con el trabajo de Carla Gusolfino. El premiado con la Biznaga de Plata a Mejor Dirección ha sido Mauricio Franco Tosso, por 'Samichay, en busca de la felicidad'. La Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina ha recaído en Jorge Motos, por 'Lucas', película que también ha sido premiada por el público en esta sección.



En la Sección Oficial de Documentales, la Biznaga de Plata al Mejor Documental, dotada con 6.000 euros ha ido para 'Bosco', de Alicia Cano Menoni. Mo Scarpelli se ha hecho con la Biznaga de Plata al Mejor Director por 'El Father como sí mismo'. Finalmente, la mención especial del jurado ha ido para 'Del otro lado', de Iván Guarnizo, premiada también con la Biznaga de Plata Premio del Público que otorga el Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga.



El cortometraje 'Homenaje a la obra de Phillip Henry Gosse', de Pablo Martín Weber, se ha hecho con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 2.000 euros. La Mención Especial del Jurado ha recaído en 'A comuñón da miña prima Andrea (La comunión de mi prima Andrea)', de Bradán Cerviño; mientras que el Jurado Documental de la UMA ha otorgado el Premio del Público a 'La habitación cerrada', de Julie Trillo y Alejandro Romero



La Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción, dotado con 2.000 euros, ha ido para 'Ya no duermo', de Rafa Alberola. La mejor dirección ha sido para Pablo Hernando, por 'El ruido solar', mientras que Goize Blanco, por 'Polvo somos' y Enric Auqyer, por 'Fuga', se han hecho con las Biznagas de Plata a la mejor interpretación femenina y masculina, respectivamente. La Biznaga de Plata Premio Del Público que entrega el Jurado Popular de la Sección Oficial de Cortometrajes ha sido para 'Polvo somos', de Estíbaliz Urresola.



El corto 'Yo', de Begoña Arostegui se ha llevado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de la sección Animazine, mientras que el Premio del Público ha sido para 'Proceso de selección', de Carla Pereira. En la Sección Oficial de Cortometrajes Málaga, la Biznaga de Plata al mejor proyecto de ficción ha sido para '25 caballos', mientras que el documental, de animación o experimentación ha recaído en '(A)plomo'. Ambos premios están dotados con 1.000 euros. Por otro lado, el Premio del Público ha sido para 'Of Hearts and Castles', de Rubén Navarro. En la Sección Oficial de Cortometrajes 'Xiaomi' ha triunfado el proyecto 'Inner Night', de Mariana Martínez Pinzón.



Finalmente, el Premio Jurado Joven al mejor largometraje de sección oficial ha sido para 'El cover', de Secun de la Rosa; el Premio Feroz Puerta Oscura al mejor largometraje de la sección oficial ha sido para 'Ama', de Júlia de Paz Solvas y el Premio Asecan ópera prima para la película 'Chavalas', de Carol Rodríguez Colás. Asimismo, el Premio Signis ha sido para '15 horas', de Judith Collel.