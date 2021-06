El presidente de Nigeria admite su fracaso al no poder acabar con Boko Haram

EFE/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE

Lagos, 12 jun (EFE).- El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, admitió este sábado su fracaso en la lucha para acabar con el grupo yihadista nigeriano Boko Haram, pese a haber llegado al poder en 2015 con la promesa de erradicar esa violencia.

"Cuando me elegisteis como vuestro presidente en 2015, lo hicisteis sabiendo que pondría fin a la creciente inseguridad, especialmente a la insurgencia en el noreste", feudo de Boko Haram, afirmó Buhari en un discurso dirigido a la nación para conmemorar la restauración de la democracia en 1999 en el país.

"Pero las consecuencias no deseadas de dispersarles en el noreste los empujó aún más hacia dentro en el país, que es a lo que nos enfrentamos y con lo que lidiamos ahora", reconoció el líder de la nación más poblada de África, con unos 200 millones de habitantes.

"Por la gracia de Dios, también pondremos fin a estos desafíos", aseguró Buhari, quien expresó su "pésame" a las familias y amigos de las víctimas de la violencia no sólo yihadista, sino también la cometida por bandidos en el noroeste y centro del país donde en los últimos meses secuestraron a estudiantes para demandar un rescate.

Buhari, de 78 años, llegó a decir, tras ser elegido como presidente en los comicios de 2015, que Boko Haram había sido "técnicamente derrotado" tras una ofensiva del Ejército.

Sin embargo, decenas de ataques yihadistas han sacudido el noreste del país desde principios de año y los terroristas han llegado a invadir varias bases militares y ciudades, además de saquear También se han saqueado armas, alimentos y medicinas.

Más de 35.000 personas han muerto y la cifra de desplazados ronda los dos millones en Nigeria por la campaña sangrienta de Boko Haram, iniciada en 2009.

El futuro del grupo es, sin embargo, incierto tras la reciente muerte de su líder, Abubakar Shekau, confirmada por Abu Musab Al Barnawi, jefe de la escisión rival Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), tras un enfrentamiento entre ambas organizaciones yihadistas.

El llamado "Día de la Democracia" se está viendo marcado hoy en el gigante africano por las protestas de ciudadanos en varias ciudades contra la inseguridad y la mala gobernanza, entre otros problemas que vive el país.

En Lagos, capital económica nigeriana, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.