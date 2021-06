El francés Thauvin asegura que fue "muy fácil" darle el sí a los Tigres

El futbolista francés Florian Thauvin se pone una camiseta de Tigres de la UANL durante su presentación como nuevo jugador del equipo en el estadio Universitario en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 11 jun (EFE).- El extremo francés Florian Thauvin, campeón del mundo en Rusia 2018 con su país, aseguró este viernes que le fue "muy fácil" darle el sí al fichaje por los Tigres UANL, debido a la pasión con la que se vive el fútbol en México.

"Cuando hablé con Gignac (el francés goleador del equipo) fue muy fácil y rápido tomar la decisión porque sabía cuál fue su vida en Monterrey él tiene mucho aprecio por el fútbol mexicano y su afición", explicó en su presentación como refuerzo felino.

Thauvin, de 28 años, señaló que la forma en la que disfrutan los aficionados mexicanos el balompié contrasta con la de los franceses.

"Me gusta mucho el fútbol con pasión, fue un sueño para mí venir a México porque la afición es increíble. Lo vi en el aeropuerto a mi llegada, la mentalidad aquí es diferente que en Francia, aquí la gente muy linda y en Francia, a veces es difícil decir esto porque soy francés, pero la gente no es linda, aquí el fútbol es con pasión", explicó Thauvin.

Reconoció que la Liga mexicana es dura, por lo que pidió tiempo para adaptarse al estilo de juego y con ello emular el paso de Gignac, quien en casi seis años en los Tigres ha sido protagonista en la conquista de cuatro títulos de Liga y una de Liga de Campeones de la Concacaf.

"Gignac es una leyenda en México, él va a ayudarme con consejos para ser el mejor jugador posible y adaptarme rápido. Quiero darle las gracias a Gignac porque él me facilitó todo para venir", expresó.

El antiguo futbolista del Newcastle inglés se describió como un futbolista al que le gusta atacar, anotar muchos goles y provocar a los defensas, un estilo de juego que pretende desplegar con los Tigres para con ello regresar a una convocatoria de la selección de Francia.

"Es un objetivo para mí volver a la selección de Francia, es difícil porque en la selección de Francia están los mejores del mundo. Estoy aquí para volver en la selección, tengo mucho trabajo qué hacer, pero es un objetivo para mí", afirmó.

Thauvin usará el número 26 en los Tigres, equipo en el que aseguró le gustaría quedarse por lo menos cinco años.