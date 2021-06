EEUU.- Biden tiene "toda la intención" de tratar el tema de los Derechos Humanos en su reunión con Putin

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene "toda la intención" de tratar el tema de los Derechos Humanos con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles en Ginebra.



"El presidente tiene toda la intención de plantear los abusos de los Derechos Humanos y el encarcelamiento de disidentes y activistas, que es una violación de lo que consideramos deberían ser las normas en todo el mundo", ha aseverado Psaki en una entrevista para la televisión estadounidense CNN.



Sin embargo, la cadena también se ha hecho eco de las palabras del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en las que ha asegurado que Putin no tiene intención de tratar estos temas con Biden, ni tampoco hablar sobre el caso del opositor Alexei Navalni.



Más allá de esto, la portavoz de la Casa Blanca no ha querido profundizar más en los asuntos que se tratarán en el encuentro, y ha agradecido que este se vaya a realizar de forma presencial. "Esa es la ventaja de reunirse en persona. Es diferente a una llamada telefónica", ha dicho.



Además, ha explicado que el presidente estadounidense preguntará por otros aspectos más "espinosos" de la actualidad rusa e internacional, como los ciberataques atribuidos a piratas informáticos con base en Rusia.



"Esta es una oportunidad para discutir todos estos temas", ha remarcado Psaki, quien ha reconocido que esto no es impedimento para sentar las bases de una buena colaboración entre ambos países. "La estabilidad nuclear o las negociaciones con Irán son cuestiones en las que vemos una oportunidad para trabajar juntos", ha zanjado.



Putin y Biden se reunirán por primera vez, desde que este último tomó posesión de su cargo, el próximo miércoles en la ciudad suiza de Ginebra.