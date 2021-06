Djokovic destrona a Nadal y se medirá a Tsitsipas

El serbio Novak Djokovic destronó al español Rafael Nadal en Roland Garros para clasificarse para su sexta final. EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 11 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic destronó al español Rafael Nadal en Roland Garros para clasificarse para su sexta final sobre la arcilla parisiense, donde se medirá a un neófito, el griego Stefanos Tsitsipas, que optará a su primer Grand Slam.

En un duelo épico, de una enorme intensidad, que acabó entrada la noche y con un público reducido pero febril, autorizado a romper el toque de queda que impera en el país, Djokovic logró, al fin, derrotar al español en plenitud de sus facultades, privado de su decimocuarto cetro en Roland Garros, de su vigésimo primer grande.

Nadal tendrá que esperar para superar al suizo Roger Federer, con quien está empatado, tras sufrir su tercera derrota en París en 108 duelos, probablemente la más dolorosa, 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2.

Nunca antes el español había perdido en semifinales, nunca antes había caído contra un rival que le superó de forma clara cuando parecía tener todos los elementos para volver a ganar.

El año en el que Roland Garros erigió una estatua a la gloria de Nadal, el español falló en penúltimo escalón, sometido por un Djokovic que fue superior, digno del número 1 que luce, más decisivo que hace un mes en la final de Roma donde venció el mallorquín.

Fue una final fantástica, por fases gloriosa, digna de dos de los mejores tenistas de todos los tiempos, ganada por el serbio en buena lid, superior al español a quien le faltó un punto para vencer y volver a la final.

Fue la tercera vez que mordía el polvo de la Philippe Chatrier, el escenario de sus mayores glorias. Perdió en 2009 mermado físicamente contra el sueco Robin Soderling y en 2015 frente a Djokovic lejos de su mejor momento. Esta vez perdió con todas las de la ley.

El serbio buscará su segundo cetro en París para convertirse en el primer tenista que suma los cuatro grandes al menos dos veces y para colocarse por vez primera en su carrera a uno de Nadal y Federer.

A sus 34 años, uno menos que el español, Djokovic ha logrado, al fin, el sueño que tanto persiguió, el que él mismo ha definido como "el mayor reto del deporte".

"Ha sido probablemente el mejor partido que he jugado en París. Si quería ganar a Rafa tenía que jugar mi mejor tenis. Lo he hecho", dijo.

Con seis finales, Djokovic iguala con el sueco Bjorn Borg como el segundo que más habrá jugado en París y totalizará 29 en Grand Slam, una más que Nadal, dos menos que Federer.

Fue su triunfo 80 en la arcilla de París, donde es el segundo tenista que más tiene y el 309 en Grand Slam, solo superado por los 365 de Federer.

Su rival será un griego de 22 años al que ha ganado en 5 de los siete duelos anteriores, pero que afronta su primera final en su mejor temporada, como el tenista que más partidos ha ganado en lo que va de año, incluida la tierra batida.

Tsitsipas, quinta raqueta del mundo, tuvo que batallar cinco sets frente al alemán Alexander Zverev, de 24 años y sexto del ránking, que tras perder las dos primeras mangas puso al heleno al límite y le obligó a ganarle en una quinta, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3.

Tras tres semifinales perdidas, una de ellas en Roland Garros, el griego logró subir un escalón en su victoria 39 del año, la 22 en tierra batida.

Con ese triunfo, se convierte en el principal candidato de la nueva generación en condiciones de acabar con la hegemonía de 15 años de Djokovic y Nadal.

Tsitipas, el finalista más joven en París desde el Nadal de 2008, ha mostrado un gran nivel en el torneo, al que llegó con su primer Masters 1.000 bajo el brazo, el de Montecarlo.

"Esta es la primera etapa, pero todavía no he terminado", afirmó el primer griego que jugará la final de un grande.

Luis Miguel Pascual