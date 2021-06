Diputado opositor venezolano ve un "crimen" en bloqueo de fondos para las vacunas

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 12 jun (EFE).- El diputado opositor venezolano José Gregorio Correa calificó este sábado de "crimen" el bloqueo de fondos para comprar vacunas contra la covid-19, dos días después de que el Gobierno denunciara que diez millones de dólares destinados por el país caribeño al mecanismo Covax fueron "bloqueados".

"Las vacunas no pueden ser politizadas, el tema de la salud no puede ser politizado. Eso es un crimen, eso es un daño que se le hace a la población venezolana", dijo Correa, según recoge un comunicado de su equipo.

El legislador también condenó que "algunos sectores hayan pedido bloquear fondos para la adquisición de vacunas" a través del mecanismo Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A su juicio, es "inconcebible" que, "habiéndose pagado la totalidad del monto para el pago de la obtención de las vacunas, algunos venezolanos en el exterior pidan (el) bloqueo para parte de esos fondos destinados a la salud".

Señaló que "eso es muy fácil pedir que se bloqueen fondos para las vacunas de Venezuela estando en Bogotá, Miami o Madrid" e hizo un llamado al Gobierno "para hacer más transparente y eficiente el plan de vacunación y que llegue a todo el país".

El presidente Nicolás Maduro exigió este viernes al mandatario estadounidense, Joe Biden, que "desbloquee el dinero de las vacunas" contra la covid-19 y subrayó que su Gobierno depositó "sus reales completos" al sistema Covax.

"Le depositamos todo el dinero, ya el sistema Covax tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas a Venezuela. No tiene excusas el sistema Covax para no enviar las vacunas a Venezuela", destacó.

El mandatario detalló que han transferido "más de 100 millones de dólares (...) pero el sistema Covax vino y anunció (...) que los últimos 10 millones (...) hechos en 4 depósitos diferentes, habían sido bloqueados por el Gobierno de los Estados Unidos".

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, había denunciado un día antes que, desde el mecanismo Covax, se informó al Gobierno que parte de los recursos depositados por el país caribeño para la adquisición de vacunas "han sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación".

El comunicado en el que Covax informa del bloqueo de estos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de 10 millones de dólares por parte de la entidad bancaria.