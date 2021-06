David Alaba, la experiencia del Bayern al servicio de Austria antes de empezar en Madrid

Del Bayern de Múnich al Real Madrid previo paso por Austria. David Alaba, comparado en su día con el legendario Franz Beckenbauer por Karl-Heinz Rummenigge, será la pieza clave de la formación austríaca que comenzará su andadura en la Eurocopa-2020 el domingo ante Macedonia del Norte en Bucarest (Rumanía).

Puro producto del Bayern, donde llegó con 16 años procedente del Austria de Viena, Alaba ha decidido a los 28 años afrontar un nuevo reto firmando por el Real Madrid, luego de ganarlo todo con el conjunto bávaro, en el que ha sido uno de los iconos de esta década dorada: dos Ligas de Campeones (2013, 2020), diez Bundesligas, seis Copas de Alemania y otros torneos menores.

Con el 'Rekordmeister', este talento bruto nacido en la capital austríaca se ha desempeñado durante años como lateral, formando un buen tándem por la izquierda con Franck Ribéry, a quien ayudó a martirizar a todas las defensas de Europa.

Su polivalencia le daba un aura particular, que impresionó a Pep Guardiola, entrenador en Baviera de 2013 a 2016: "Puede jugar en todas partes, es rápido, bueno en la recuperación y siempre concentrado al 100%. Sin ninguna duda se puede convertir en uno de los mejores defensas centrales del mundo", predijo el español, que le probó en ese puesto.

- "Una suerte de Beckenbauer" -

En 2020, Hansi Flick le ubicó definitivamente en el eje de la zaga y, pese a su relativa corta estatura (1,80 m), Alaba dio la razón a Guardiola: su sentido de la colocación, su rigor en los duelos y la calidad de su juego aéreo solo se igualan con sus cualidades como líder, asumidas y apreciadas por el grupo.

"Estoy infinitamente agradecido a Flick", aseguró Alaba después del anuncio de su partida a Madrid. "Gracias a él he asumido un nuevo rol en los últimos dos años, en materia de responsabilidades y de liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Bajo su dirección me he desarrollado deportiva y humanamente", radiografió.

Esta nueva dimensión será muy apreciada en la selección de Austria, donde Alaba (80 internacionalidades, 14 goles) ya era uno de los jefes, brillando generalmente desde el centro del campo, jefe de orquesta y garante del equilibrio del equipo. Todo eso a la vez. El objetivo será salir vivo de la complicada llave C en la que está con Países Bajos, Ucrania y Macedonia del Norte.

"Para mí David Alaba es una suerte de Beckenbauer negro", expresó Rummenigge tras la victoria en la 'Champions' de 2020, en referencia al 'Kaiser', el mejor jugador de la historia del fútbol alemán. Aunque la alusión a su color de piel no es políticamente correcta, nunca se había escuchado al ganador de dos Balones de Oro (1980-1981) lanzar un cumplido así a uno de sus jugadores.

- "Enfrentado constantemente al racismo " -

"Es el primer futbolista que juega a este nivel desde Franz, que toma el cetro" de líder desde la retaguardia, elogia Rummenigge. "Su personalidad se ha expandido. Y en estos tiempos de 'Black Lives Matter', también tiene la opción de poder desempeñar un papel especial".

Hijo del famoso músico nigeriano George Alaba y de una madre filipina, Alaba figuró entre los primeros que se expresó públicamente tras la muerte en mayo de 2020 de George Floyd, el afroestadounidense asesinado por un policía en Estados Unidos, cuya trágica muerte provocó enormes manifestaciones.

"Me he enfrentado al racismo constantemente en mi vida, en mi juventud, en mi infancia, todavía hoy", confesó. "Desafortunadamente, la cuestión del racismo es omnipresente en mi vida".

Aunque hoy su estatus de estrella le protege, Alaba todavía sufre por ver cómo sus allegados son víctimas de la discriminación. "Cuando escucho lo que me cuentan, a veces me digo: '¿Es que no ha cambiado nada?'. Ver a mis hermanos y hermanas negros sufrir tanto me pone triste y me rompe el corazón", lamentaba en una entrevista en verano de 2020.

