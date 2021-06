Dafne Fernández, espectacular en el Festival de Málaga y madre entregada detrás de cámaras

12-06-2021 DAFNE FERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Dafne Fernández está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras haber tenido un confinamiento de lo más dulce disfrutando de su marido, Mario Chavarría y de sus dos hijos. Y es que han sido muchos los rostros conocidos que han aprovechado la pandemia para estar en casa con sus familiares, algo que no hacen habitualmente por el ajetreo de sus trabajos, sobre todo si van de un rodaje a otro.



Ahora, la actriz se ha dejado ver en el Festival de Málaga luciendo un espectacular vestido color agua marina con flecos con el que nos ha dejado impresionados y nos ha confesado que está deseando ponerse a trabajar. Y es que Dafne ha unido el confinamiento con su baja maternal y ahora está como loca de ponerse enfrente de un guión.



De hecho, la actriz nos confesaba que: "Yo acabo de salir de mi baja maternal y yo lo que deseo es trabajar y deseo empezar en nada algo", algo que nos suelen decir muchos actores cuando regresan de un parón.



En cuanto a qué le ha parecido el testimonio de Rocío Carrasco, Dafne ha querido mostrar de nuevo su opinión y ha asegurado que: "Yo me posicioné, estoy a favor de una mujer valiente que diga su testimonio y apoye a otras mujeres, siempre voy a estar a favor de otras mujeres".



Durante el Festival de Málaga, Dafne no se ha separado ni un solo momento de su marido, Mario Chavarría y de su hijo, con el que le hemos podido fotografiar de lo más cariñosos posibles. Sin duda, la actriz está viviendo un momento súper dulce que se completará cuando empiece a tener de nuevo esa agenda laboral repleta de proyectos. Nosotros también nos morimos de ganas de volver a verla.