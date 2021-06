Coronavirus.- Argentina extiende hasta el 25 de junio las medidas sanitarias y pide no dudar de las vacunas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prevé la aplicación de medidas restrictivas en base a la urgencia sanitaria que vive en país a causa de la COVID-19, a la par que ha pedido a la población del país que no dude de la eficacia de las vacunas.



El país sudamericano se enfrenta a una segunda ola de contagios de coronavirus, por lo que Fernández ha instado a los ciudadanos a "no dejar de cuidarse", según informa la agencia nacional Télam.



"Estamos llegando a un punto en el que esperaba que una ley resolviera cómo seguir trabajando el tema, deberemos esperar una semana más", ha expresado el presidente en relación con el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de Emergencia COVID.



Esta iniciativa tiene el objetivo de crear un marco que determine las medidas a tomar teniendo en cuenta parámetros epidemiológicos concretos, y que , desde este jueves, cuenta con un dictamen favorable.



Aunque Fernández no ha detallado la duración de la ampliación de las medidas sanitarias, la ministra de Salud, Carla Vizzotti sí que ha detallado que esta norma estará vigente por 15 días más de lo previsto, hasta el 25 de junio.



Además, desde la Presidencia han informado de que los parámetros para determinar los distintos tipos de restricciones "serán la incidencia muy alta en los casos detectados --de más de 500 en los últimos 14 días-- y la tensión del sistema de salud".



Fernández ha anunciado esta medida en el marco del acto de presentación de las obras civiles para el Centro Argentino de Protonterapia, una institución dedicada al tratamiento del cáncer.



DATOS DE VACUNACIÓN



Argentina ha rubricado un contrato por el cual, a lo largo del mes de junio, llegarán al país dos millones de dosis de la vacuna china Sinopharm, mientras que AstraZeneca destinará 943.000 dosis y se trabaja en el adelanto de 811.000 vacunas de México, según la encargada de la cartera de Salud.



Sin embargo, Vizzotti se ha referido al momento actual como el "más crítico de la segunda ola" en lo que a contagios se refiere. En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias han registrado el fallecimiento de 689 personas y un total de 26.934 nuevos contagios.



Por su parte, el presidente ha animado a los ciudadanos a vacunarse y no dudar de los efectos de estas, a la par que ha reivindicado la buena situación de inmunización de la sociedad argentina.



"Hay que dejar los debates en que nos quieren encerrar. Ya llegaron 18 millones de vacunas y estamos entre los 15 primeros países que ya han vacunado a su pueblo por lo menos con una dosis", ha señalado el mandatario.