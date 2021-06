Colombia buscará la revancha ante Ecuador en su debut en la Copa América

Juan Guillermo Cuadrado (i) de Colombia calienta el 8 de junio en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Metropolitano en Barranquilla. EFE/ Ricardo Maldonado

Cuiabá (Brasil), 12 jun (EFE).- La selección colombiana buscará el domingo la revancha ante Ecuador en la primera jornada del Grupo A de la Copa América, pues la última vez que se enfrentaron ambas selecciones, en noviembre de 2020, el equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 6-1 en Quito, lo que precipitó la salida del portugués Carlos Queiroz.

Sin embargo, ahora ambos equipos afrontan el duelo en un contexto bastante diferente. El cafetero, dirigido por Reinaldo Rueda, ha logrado cuatro puntos de seis en las dos jornadas de eliminatorias del Mundial de Catar este mes, mientras que 'La Tri' perdió 2-0 con Brasil y 1-2 con Perú en Quito.

El partido se disputará en el estadio Arena Pantanal, de la ciudad brasileña de Cuiabá, y será dirigido por el árbitro argentino Néstor Pitana.

HAMBRE DE REVANCHA

Rueda y su equipo llegaron a Brasil en la noche del viernes para concentrarse para este encuentro en el que el exseleccionador de Chile contará con 27 jugadores, pues a última hora se cayó de la lista el atacante Juan Ferney Otero por dar positivo de COVID-19.

Se espera que para este encuentro el estratega colombiano ponga en cancha a varios de los futbolistas que participaron en la dura derrota de noviembre pasado, como el central Davinson Sánchez, el centrocampista Matheus Uribe, el volante Juan Guillermo Cuadrado y el delantero Duván Zapata.

También se prevé que aparezcan en el once otros jugadores como el goleador Luis Fernando Muriel, el portero David Ospina y el lateral William Tesillo, que en los dos partidos que ha dirigido Rueda desde su regreso han sido indispensables para el entrenador.

Y es que, pese a no contar con figuras como James Rodríguez, Falcao García y Juan Fernando Quintero, Rueda se ampara en las buenas sensaciones mostradas por un equipo liderado en la cancha por Cuadrado y Muriel, que tomaron el relevo de sus compañeros y serán claves en la búsqueda de revancha ante Ecuador.

También en dos jugadores que se sumaron a última hora a la convocatoria: Yimmi Chará, del Portland Timbers de EE.UU., y el central Jhon Jáner Lucumí, KRC Genk de Bélgica.

UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR

Ecuador también llegó el viernes a la ciudad brasileña de Cuiabá con 28 jugadores que tratarán de mejorar la mala actuación que tuvo en el último torneo, disputado también en Brasil hace dos años y en el que fue último del Grupo C con un punto de nueve posibles por detrás de Japón, Chile y Uruguay.

Al igual que Colombia, el equipo de Alfaro tendrá que lidiar con una baja sensible, la del centrocampista Carlos Gruezo, del Augsburgo, quien quedó fuera de la convocatoria al dar positivo por COVID-19.

No obstante, el seleccionador ecuatoriano contará con varios de los pilares de este proceso, como el central Robert Arboleda, del Sao Paulo; el lateral Pervis Estupiñán, del Villarreal; el veterano Ángel Mena, del León de México, y el goleador Enner Valencia, del Fenerbahçe.

La principal tarea del equipo andino será mejorar la imagen dejada en los últimos dos partidos, pues, además de caer, los dirigidos por Alfaro no mostraron el fútbol que sorprendió a propios y a extraños en noviembre de 2019 cuando golearon 6-1 a Colombia y vencieron 2-3 a Bolívar en La Paz, por lo que están en puestos de clasificación a Catar 2022.

Además de Colombia y Ecuador, el Grupo A también lo forman Brasil, que abrirá el torneo contra Venezuela, y Perú, que debutará en la segunda jornada ante la Canarinha.

- Alineaciones probables:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Christian Noboa, Jhegson Méndez, Alan Franco; Ángel Mena, Ayrton Preciado y Enner Valencia.

Entrenador: Gustavo Alfaro

Árbitro: el argentino Néstor Pitana, que estará acompañado por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. El español Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro.

Estadio: Arena Pantanal, de Cuiabá.

Hora: 20.00 hora local (23.00 GMT).