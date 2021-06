Claesson: "No creo que muchos esperen que España gane la Eurocopa"

Fotografía facilitada por el Krasnodar sueco del futbolista Víktor Claesson, cuyo equipo jugará contra España en la Eurocopa el 14 de junio. EFE/Krasnodar/Andréi Shramko

San Petersburgo (Rusia), 12 jun (EFE).- El centrocampista sueco Viktor Claesson, que milita en el Krasnodar ruso, considera que España jugará en Sevilla "sin presión", ya que no cree que haya "muchos" que esperen que el equipo de Luis Enrique "gane la Eurocopa".

"No creo que muchos esperen que España gane la Eurocopa. Así que pueden jugar sin presión. Eso podría ser bueno para ellos", dijo a Efe.

ESPAÑA, UNA INCÓGNITA

Claesson, que podría ser titular ante La Roja a sus 29 años, cree que España es una incógnita.

"Es difícil saber dónde está ahora España. Ahora, ya no tiene las estrellas de antaño como Xavi, Iniesta o Villa. Ya no puede fiarlo todo en un jugador que regatee a cuatro rivales y marque gol. Deben jugar bien como equipo, como conjunto", señaló.

Al mismo tiempo, consideró un error "subestimar" a España, ya que "siempre" tiene buenos jugadores. En esta ocasión, destaca que la selección cuenta "con cinco o seis jugadores del mismo nivel". Y menciona a Ferrán Torres y a Ansu Fati, que no jugará la Eurocopa por lesión.

"Sí, creo que España es la favorita del grupo. Juegan todos los partidos en casa, así que eso también será una ventaja para ellos. Sobre el papel, es el número uno del grupo. Pero en fútbol nunca se sabe. Polonia también es un buen equipo y tienen a Lewandovski. Será un grupo difícil", subraya.

SUECIA, UNA ROCA CON CALIDAD

Con respecto a su equipo, cree que mantiene la esencia. "Tenemos una buena defensa y encajamos pocos goles, pero también contamos con jugadores ofensivos interesantes", apunta.

"Tenemos un equipo sólido, pero con calidad. Un buena mezcla entre jóvenes y veteranos", señala.

Claesson advierte que el centro del campo escandinavo ya no se limita a destruir como antaño -"sólidos, pero no muy buenos con la pelota"-, sino que también tiene centrocampistas "creativos" que pueden "driblar y crear oportunidades en ataque".

"Las eurocopas son más difíciles que las copas del mundo. Nuestro objetivo es pasar a la siguiente fase. Sabemos que será duro, pero estamos confiados. Sé que tenemos una buena unidad, puede ser que no tengamos los mejores jugadores, pero somos un buen conjunto. Espero que al menos lleguemos a los cruces", subraya.

SIN IBRA, PERO CON ISAAK

Para Claesson, Ibrahimovic estaba destinado a ser titular, en caso de llegar "sano y en buena forma", pero admite que según va cumpliendo años un futbolista se vuelve "más vulnerable".

"Si está sano, es uno de los mejores delanteros del mundo", señala y destacó el "impacto positivo" que tuvo en el equipo cuando volvió a la selección después de varios años de ausencia.

Pero Suecia tiene una gran confianza en Alexandr Isak, el joven delantero de la Real Sociedad, del que dice que "tiene un gran potencial".

"Cuando está con confianza, puede hacer cosas increíbles en el campo. Tiene todos los atributos para ser un gran delantero. Es fuerte, rápido, técnico y buen finalizador", apunta.

Cree que lo único que le falta es regularidad, ya que, "a veces, es fantástico y otras, no tanto".

"Cuando eres joven, no es fácil ser regular. Tiene que jugar a un alto nivel cada partido. Cuando lo hace, es muy buen jugador. Con el paso de los años, será aún mejor, ya que aún está empezando", explica.

JÓVENES PROMESAS

Tampoco se olvida de dos grandes desconocidos para el gran público: Dejan Kulusevski, fichado por el Juventus y cedido en el Parma, y Jordan Larsson, delantero del Spartak Moscú.

"Kulusevski vino de ninguna parte. La Juventus pagó 40 millones por él. Creo que será un gran jugador en el futuro. Sobre Larsson, no sabía que era tan rápido. Ha sido muy importante para el Spartak. Ha mejorado mucho esta temporada. Marcó muchos goles", dijo.

Larsson, hijo del legendario delantero sueco (Henrik Larsson) que marcó 20 goles en la liga rusa, entró en la convocatoria debido a la baja de Ibrahimovic.

"Recalar en Rusia antes de probar otras ligas más fuertes es un buen paso. Muchos futbolistas suecos han dado un buen rendimiento en clubes rusos", explica Claesson.

Claesson aún tiene un año de contrato con el Krasnodar, que debutó esta temporada en la Liga de Campeones. Comparte vestuario con dos compatriotas, Olsson, que también seguirá en el sur de Rusia, y Marcus Berg, que regresará a Suecia.

Ignacio Ortega