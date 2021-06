Chesson Hadley es nuevo líder con dos golpes de ventaja sobre Dustin Johnson

El golfista estadounidense Chesson Hadley. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Ridgeland (Carolina del Sur, EE.UU.), 10 jun (EFE).- El estadounidense Chesson Hadley es el nuevo líder del torneo Palmetto Championship, del PGA Tour, al concluir la segunda ronda con un registro de 65 golpes (-6) y acumular 131 (-11).

Hadley, que tuvo su mejor comienzo en un torneo del PGA Tour desde los 36 hoyos iniciales del The RSM Classic en 2016, se puso dos golpes de ventaja sobre su compatriota Dustin Johnson, el número uno del mundo, que acabó con tarjeta firmada de 68 (-3) y 133 (-9).

Otro golfista estadounidense, Tain Lee, ocupó el tercer lugar con registro de 68 (-3) y 135 golpes (-8).

Mientras que el veterano venezolano Jhonattan Vegas acabó decimocuarto y junto con el puertorriqueño Rafael Campos fueron los dos únicos jugadores de los seis latinoamericano que comenzaron el torneo que pudieron superar el corto, establecido en (+1).

El líder de la primera ronda, el estadounidense Wes Roach, siguió su 64 (-7) inicial con 77 (+6) para ponerse 10 golpes por detrás de Hadley.

Johnson, mejor clasificado, que abrió su ronda de la tarde cinco golpes detrás del abridor Hadley, estaba empatado en el liderato a través de 17 hoyos.

Pero Johnson condujo la pelota hacia la izquierda en el Nº 18 y entró en un parche de hierba alta espesa y profundamente arraigada, que no le permitió hacer mejor registro.

"Siento que estoy jugando muy bien", dijo el nativo de Carolina del Sur. "Así que tengo mucha confianza en lo que estoy haciendo".

Hadley continuó su juego estelar en Congaree, un anfitrión suplente después de que el RBC Canadian Open fuera cancelado por segundo año consecutivo debido al COVID-19.

Hadley siguió una apertura de 65 con siete birdies y dos bogeys para encabezar la clasificación. Al entrar, se había perdido el corte en 10 de sus últimos 12 eventos.

Vegas no brilló como en la primera ronda, pero entregó tarjeta firmada de 72 (+1) que le permitió acumular 138 golpes (-5) y tras perder ocho puestos se colocó en el décimo cuarto que compartió con otros dos jugadores.

Campos mejoró con un registro de 70 (-1) y fue suficiente para que pudiese acumular 143 golpes (+1), que fue donde quedó establecido el corte, que le permitirá seguir en la competición del fin de semana.

Todo lo contrario de lo que les sucedió al colombiano Camilo Villegas, los argentino Fabián Gómez, Nelson Ledesma y Andrés Romero, quienes junto con el español Cabrera quedaron eliminados de la competición del fin de semana.