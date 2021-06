Carmen Borrego contesta a Gabriela, hija de Edmundo Arrocet

03-05-2019 Carmen Borrego, en una imagen de archivo, se toma con deportividad las demoledoras críticas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Hace unos días veíamos a Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet, rajar de las hijas de María Teresa Campos y lo cierto es que en cuanto escuchamos sus declaraciones sabíamos que habría un cruce de declaraciones en los platós de televisión. Ésta aseguraba que las hijas de la veterana periodista son dos parásitos que se han aprovechado de su madre para tener notoriedad en los medios y esto... ha hecho que Carmen Borrego alce su voz y le mande un mensajito.



"No voy a contestar muchas cosas a Gabriela fundamentalmente por mi madre, hace dos años que no tenemos relación con esta familia y espero que algún día se acaba esto ya. Estoy convencida de que esto que hace ella no lo hace con el consentimiento de su padre, ni mi hermana ni yo somos unos parásitos, nos hemos dedicado toda la vida a trabajar y cuando hablamos de su familia es cuando nos ponen en un plató cosas que ella dice" ha confesado Carmen Borrego esta tarde en 'Viva la vida'.



La hermana de Terelu Campos ha terminado asegurando que ella no sabe nada de la relación que tuvo su madre con Bigote y le ha mandado un mensaje: "Lo de que somos la mano que mece la cuna, esa frase le pega más a otra persona y lo que sí quiero decirle es que la próxima conexión que haga nos enseñe su currículum para ver quién es más parásito. Nosotros hemos tenido relación con los hijos de Edmundo, Max y Estefanía, esta señora no ha vivido la relación de mi madre con Edmundo".