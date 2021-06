Brexit.- Johnson recalca que "no dudará" a la hora de suspender el protocolo sobre Irlanda del Norte si es "necesario"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha recalcado este sábado que el Gobierno "hará lo que sea necesario" para "mantener la integridad territorial" del país y ha agregado que "no dudará" a la hora de suspender elementos del protocolo sobre Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit.



"Creo que hay muchos malentendidos en la Unión Europea (UE) sobre la situación en Irlanda del Norte, el equilibrio del Acuerdo de Viernes Santos y el proceso de paz", ha indicado Johnson en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC tras una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Así, ha defendido que ha sido "educado" a la hora de plantear la situación y ha apostado por soluciones "pragmáticas", si bien ha subrayado que el bloque "ha entendido que conservar la integridad territorial de Reino Unido es la principal tarea del Gobierno británico".



"Es lo que vamos a hacer y haremos lo que sea necesario para garantizarlo", ha argüido el 'premier' británico. "Creo que podemos solucionarlo, pero depende de nuestros amigos y socios de la UE entender que haremos lo que sea necesario", ha incidido.



"Si el protocolo sigue siendo aplicado de esta manera, obviamente no dudaremos a la hora de invocar el artículo 16, como he dicho antes", ha argüido Johnson en unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica Sky News.



Asimismo, la oficina de Johnson ha señalado que Reino Unido y la UE se han mostrado de acuerdo sobre "la necesidad de continuar las discusiones sobre esto y seguir hablando para encontrar un camino hacia adelante", antes de recalcar el "deseo" de Johnson de "trabajar en el marco del protocolo existente para encontrar cambios radicales y soluciones pragmáticas".



"Este es nuestro foco inmediato. Mantenemos todas las opciones sobre la mesa. Lo que estamos buscando es una solución. Tal y como se aplica ahora, el protocolo tiene un impacto dañino sobre la población de Irlanda del Norte. Necesitamos encontrar soluciones urgentes e innovadoras", ha remachado.



Las palabras del primer ministro británico han llegado poco después de que Von der Leyen pidiera a Londres "aplicar lo acordado" en torno al Brexit y resaltara que "hay una unidad total" en el bloque respecto a esto.



"El Acuerdo de Viernes Santo y la paz en la isla de Irlanda son fundamentales. Negociamos un protocolo que preserva esto, firmado y ratificado por Reino Unido y la UE", ha recordado a través de la red social Twitter antes de su encuentro con Johnson en el marco de la cumbre del G7.



El Gobierno británico aseguró el viernes que la Unión Europea debe ser "menos purista" y "más flexible" para replantear el actual marco de relaciones y sostuvo que lo que no se puede "negociar" es la integridad de Reino Unido.



"La pelota está en gran medida en el tejado de la UE", dijo el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, después de que la reunión convocada esta semana concluyese sin avances en relación al protocolo que Londres aceptó en su día para Irlanda del Norte, según el cual este territorio se beneficia de un acceso diferenciado al bloque por tener frontera terrestre con Irlanda.



El primer ministro no ve realista esperar avances en cuestión de días, pero lo cierto es que el 30 de junio expira el periodo de gracia por el que se sigue produciendo la entrada de productos desde la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte sin cumplir los controles fijados en el acuerdo de divorcio. Pasado este día, los productos procesados quedarán vetados porque la UE no podrá certificar su seguridad, razón por la cual algunos medios británicos hablan ya de la 'guerra de las salchichas'.