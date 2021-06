Arriban a Ecuador 336.000 dosis adicionales de la vacuna AstraZeneca

Ecuador recibió este viernes 336.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, con la que el país ha completado la recepción de un total de 756.000 del laboratorio, que fueron asignadas por la OMS a través del mecanismo Covax. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Archivo

Quito, 11 jun (EFE).- Ecuador recibió este viernes 336.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, con la que el país ha completado la recepción de un total de 756.000 del laboratorio, que fueron asignadas por la OMS a través del mecanismo Covax.

El vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Borrero, recibió junto a la ministra de Salud, Ximena Garzón, y el canciller, Mauricio Montalvo, los viales por la tarde en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, precisó un comunicado de la Vicepresidencia.

Borrero agradeció a Unicef, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la iniciativa para la vacunación global Covax esa asistencia, que permitirá que "sean inmediatamente inoculados los pacientes que así lo necesiten".

El vicepresidente invitó a la población a sumarse a los procesos de vacunación masiva y advirtió que "el peor sistema es no vacunarse".

La titular de la Cartera sanitaria precisó que más de 7 millones de vacunas han sido asignadas al país gracias al mecanismo Covax, y agradeció a los organismos internacionales de salud el apoyo para llevar adelante "el plan de vacunación más grande en la historia del Ecuador".

Ecuador ha contratado un total de 20,3 millones de dosis de vacunas anticovid-19 con diferentes farmacéuticas para inmunizar a la mayor parte de la población.

Esas dosis han sido negociadas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 de Covax Facility, y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, por un valor que asciende a 203,620 millones de dólares, según datos oficiales.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este viernes la concreción de la adquisición de seis millones de vacunas CanSino contra la covid-19, que son de un sola dosis de aplicación.

Ecuador sumó esta jornada 1.098 nuevos casos de covid-19 y acumuló 437.121 desde que comenzó el registro de la pandemia en el país en febrero de 2020, así como 20.997 decesos desde entonces.

Esta semana las dosis administradas en el país se contabilizaban por encima de las 2,7, de acuerdo a la web Our World in Data, que sigue diferentes indicadores a nivel global.