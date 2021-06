Angelina Jolie visita con botella de vino a su ex Lee Miller en Nueva York

La actriz estadounidense Angelina Jolie. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Nueva York, 9 jun (EFE).- La actriz Angelina Jolie, que llegó a Nueva York el pasado 7 de junio con sus siete hijos, fue captada en fotos entrando al apartamento de su exmarido, el actor Jonathan "Jonny" Lee Miller, en el popular sector de Dumbo, en el condado de Brooklyn, llevando consigo una costosa botella de vino.

Jolie, que usaba una gabardina larga crema, un bolso Louis Vuitton y sandalias del mismo color y en la mano la botella de vino Peter Michael, llegó sola, sin siquiera un guardaespaldas.

La también exesposa de Brad Pitt (2014-2019), salió tres horas más tarde, a las 10.30 de la noche de este viernes, hora local, del apartamento de Lee Miller, con quien estuvo casada entre el 1996 y 1999, señala el diario New York Post.

El rotativo acompaña el artículo con fotos de la premiada actriz, de 46 años, entrando y saliendo del edificio, y señala además que Jolie está en Nueva York para una celebración tardía de su cumpleaños, el 4 de junio.

El diario indica además que a la mañana siguiente de la visita, el actor británico de 48 años salió a correr bajo la lluvia en su vecindario.

Jolie y Lee Miller actuaron en el filme "Hackers", en 1995, tras el cual se casaron, cuando ella tenía 20 años.

El diario neoyorquino recuerda que el matrimonio no duró mucho y la pareja se separó en septiembre de 1997, después de que sus ocupados horarios en Hollywood los obligaran a vivir con un océano entre ellos y que solicitaron oficialmente el divorcio a principios de 1999.

También de que a pesar de que han seguido siendo amigos desde su separación, Jolie ha expresado públicamente su pesar por haber terminado el matrimonio.

En una entrevista de 2004 con la revista B, Jolie dijo que divorciarse del británico "fue probablemente la cosa más tonta que he hecho", recordó además el Post.

Después de esta relación, Jolie se casó y se divorció dos veces más: Billy Bob Thornton, con quien estuvo del 2000 a 2003 y Brad Pitt, de 57 años, con quien mantiene una batalla por la custodia de sus hijos, mientras que Miller estuvo diez años casado con la actriz de "Law & Order" Michele Hicks, de quien se separó en 2018.

El viernes en el día Jolie visitó un puñado de pequeñas galerías de arte, en el vecindario de Red Hook, también en Brooklyn, pero se desconoce si fue sola.