AMP.Coronavirus.- Rusia consolida su tendencia al alza con más de 13.500 casos y supera el umbral de los 126.000 muertos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Rusia ha consolidado este jueves su tendencia al alza de los últimos días tras notificar más de 13.500 casos de COVID-19 por primera vez en más de cuatro meses y ha superado además el umbral de los 126.000 muertos, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.



El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han notificado en el país euroasiático 13.510 positivos y 399 fallecidos, lo que eleva los totales a 5.193.964 y 126.073, respectivamente, desde el inicio de la pandemia, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



La cifra supone un nuevo alza respecto a los 12.500 del viernes, la primera vez en la que el país sumaba más de 12.000 contagios desde finales de febrero. Rusia superó el miércoles la barrera de los 10.000 positivos por primera vez desde marzo.



La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y muertos durante el último día, con 6.701 y 67, respectivamente. Asimismo, 4.792.169 personas se han recuperado hasta la fecha de la COVID-19, incluidas 9.986 altas durante las últimas 24 horas.



Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor) ha resaltado que más de 552.000 personas están bajo observación como casos sospechosos y ha cifrado en más de 142,3 millones el número de pruebas de coronavirus realizadas hasta el momento en el país.



FESTIVOS PAGADOS EN MOSCÚ



Ante esta situación, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado este sábado un decreto, que declara como festivos pagados los días del 15 al 19 de junio.



"Para frenar el aumento de la morbilidad y salvar vidas humanas, hoy (sábado) he firmado un decreto que declara no laborables los días del 15 al 19 de junio de 2021, con goce de sueldo para los empleados", ha hecho saber Sobianin en su página web.



El alcalde ha especificado que los efectos del decreto no se extienden a las organizaciones que tienen importancia crítica para el funcionamiento de la infraestructura urbana, así como a las entidades de la industria de defensa y de algunos otros sectores estratégicos.



En opinión de Sobianin, el periodo no laborable "ayudará a hacer frente al aumento de la incidencia siempre y cuando cada uno de nosotros tenga mucho cuidado estos días".