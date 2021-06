AMP.- Perú.- El JNE cancela la ampliación de presentación de nulidades tras críticas de "manoseo a la voluntad popular"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha dado marcha atrás en su decisión de ampliar el plazo de presentación de nulidades de actas tras una reunión de reconsideración de la medida y entre críticas de la formación del candidato Pedro Castillo, Perú Libre, de "manoseo a la voluntad popular" reflejada en las elecciones.



El órgano electoral peruano había decidido en la mañana de este viernes ampliar el plazo --hasta las 20.00 horas-- con el objetivo de recibir los recursos de nulidades tanto por parte de Perú Libre como de Fuerza Popular, de la candidata Keiko Fujimori, si bien se ha celebrado en la tarde un Pleno para evaluar la decisión.



Con tres votos a favor y uno en contra, el JNE ha resuelto no continuar con la ampliación del plazo, que había concluido ya en la noche del miércoles, tras lo que "cualquier solicitud debía ser considerada extemporánea", según informa el medio peruano 'La República'.



El presidente del órgano, Jorge Salas, habría sido quién ha presentado el recurso de reconsideración de la medida ante el Pleno, y, de acuerdo a ello, ha sido uno de los magistrados que ha votado en contra de la ampliación, al igual que Jorge Rodríguez y Jovián Sanjinez. El magistrado Luis Arce Córdova ha sido el único que ha votado a favor.



Después del Pleno, el JNE ha emitido un comunicado informando de su decisión de "dejar sin efecto" el acuerdo de ampliación y ha aclarado que la petición de dar más plazo a la presentación de nulidades la ha realizado Fuerza Popular y no los magistrados Luis Arce y Jorge Rodríguez, "como se ha deslizado de manera inexacta".



Tras conocer la nueva postura del órgano electoral, Castillo ha vuelto a agradecer a los ciudadanos su "activa participación vigilante y pacífica".



"Llamamos al Pleno del JNE a garantizar y velar por un proceso electoral limpio y justo. El pueblo peruano lo merece", ha publicado en sus redes sociales.



CRÍTICAS A LA AMPLIACIÓN



Antes de que el JNE diese marcha atrás, la formación del candidato izquierdista, que por el momento encabeza las votaciones, ha condenado la ampliación señalando que se estaría "manoseando la voluntad popular".



Así lo ha expresado la postulante a la Vicepresidencia por esta formación, Dina Boluarte, quien, en una rueda de prensa, ha reiterado que con esta decisión el JNE estaría "entorpeciendo su propio reglamento".



"El Jurado Nacional de Elecciones, a través de dos de sus miembros, no puede estar manoseando la voluntad del pueblo. Denunciamos este hecho ante la ciudadanía. Y desde Perú Libre, llamamos a la población peruana a estar alerta, a decirle al JNE que no puede estar quitándonos nuestros votos. El pueblo ya decidió", ha aseverado la también abogada.



Asimismo, ha acusado a Arce de estar "en contubernio" con Keiko Fujimori, para agregar que "la mafia no puede doblegar ni torcer la voluntad del pueblo peruano".



Previamente a la rueda de prensa de Boluarte, Castillo ha alertado que si el JNE decidía ampliar el plazo para presentar nulidades de actas estaría "violentando el orden electoral".



A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Castillo ha instado al órgano electoral a "pronunciarse" sobre esta presunto ampliación de los plazos para brindar "seguridad jurídica al proceso".



Con el 99,86 por ciento de los votos, en un ajustado recuento que distancia a los dos candidatos por un estrecho margen, Castillo habría recabado el 50,14 por ciento de los sufragios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mientras que su rival Keiko Fujimori se habría hecho con el 49,85 por ciento de los votos.