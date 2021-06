"Al final de su vida tenía que estar allí", cuenta Krejcikova sobre Novotna

La flamante campeona de Roland Garros Barbora Krejcikova recordó a su mentora, la antigua campeona de Wimbledon Jana Novotna, fallecida en 2017: "Al final de su vida tenía que estar allí", junto a ella.

"Ella me enseñó tantas cosas que simplemente sentí que al final de su vida tenía que estar allí. Tenía que apoyarla de verdad", confesó

Krejcikova derrotó a Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-4 este sábado en su quinta participación en el cuadro principal de un Grand Slam.

Tras hacerse con la Copa Suzanne-Lenglen, la jugadora de 25 años dedicó la victoria a Novotna, que perdió su batalla contra el cáncer a los 49 años.

"Cuando yo tenía 18 años no sabía qué hacer. Fui a su casa con mis padres, ella siempre era encantadora. Teníamos un vínculo especial", afirmó Krejcikova.

"Cuando me enteré de que estaba enferma, y cuando vi que no iba a terminar bien, simplemente sentí que ella me estaba dando tanto de su experiencia, de su poder de su actitud", declaró la checa.

