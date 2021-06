89-72. La defensa lleva al Barça a la final de la Liga española

El base uruguayo de Lenovo Tenerife Bruno Fitipaldo (d) cae tras chocar con el estadounidense Cory Higgins, del Barça, en el tercer partido del playoff de semifinales de Liga Endesa ante el Lenovo Tenerife que se disputa este viernes en el Palau Blaugrana. EFE/ Enric Fontcuberta

Barcelona, 11 jun (EFE).- El Barça jugará contra el Real Madrid a partir de este domingo la final de la Liga Endesa tras no fallar ante el Lenovo Tenerife en un tercer partido de semifinales que los de Sarunas Jasikevicius hicieron suyo en el tercer cuarto con una gran defensa (89-72).

Pau Gasol volverá a jugar una final de la ACB 20 años después tras ser, de nuevo, uno de los destacados del triunfo azulgrana con 15 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración en los trece minutos y medio que estuvo en pista.

Nick Calathes (12 puntos) dirigió con acierto el juego azulgrana y Brandon Davies (14 puntos) sacó del partido a Giorgi Shermadini, uno de los puntales del conjunto tinerfeño, en lo que fueron algunas de las claves del triunfo azulgrana.

El equipo de Txus Vidorreta, liderado por un gran Aaron Doornekamp, máximo anotador del partido con 19 puntos y un 6 de 9 en triples, no pudo igualar el juego de los azulgranas, que en el arranque del segundo cuarto se distanciaron y nunca vieron peligrar su victoria.

Los tinerfeños sorprendieron de salida al Barça con dos triples de Doornekamp y uno de Cavanaugh para ponerse 4-9 (min. 2) pero los azulgranas respondieron con Davies y Abrines para sumar un parcial de 9-0 y colocar por delante (13-9, min. 5).

Marcelinho Huertas asistió a Guerra y Sulejmanovic en los minutos finales del primer cuarto para mantener a los tinerfeños cerca de los azulgranas en el marcador (23-21. min 10).

Un triple de Salin en el primer ataque del segundo cuarto puso de nuevo arriba a los isleños (23-24, min 11) pero apareció Pau Gasol con dos triples consecutivos y el Barça empezó a controlar el partido hasta irse a los diez puntos de diferencia (41-31, min. 16).

Hanga y Calathes también estuvieron acertados desde la línea de 6,75 y Smits culminó las jugadas de contragolpe fruto del dominio del rebote defensivo de los de Jasikevicius.

Shermadini y Huertas jugaron sus mejores minutos del primer tiempo en los minutos finales del segundo cuarto para dejar la diferencia en siete puntos al descanso (46-39, min 20).

La defensa zonal del Barça tras el descanso desactivó el ataque tinerfeño, que solo sumó once puntos en el tercer cuarto. Un triple de Calathes y un par de asistencias del base griego a Gasol lanzaron al Barça, que se fue hasta los dieciocho puntos de ventaja (66-48, min. 30).

Davies le ganó la partida a Shermadini en la zona y el Lenovo Tenerife no encontró alternativas en ataque más allá de los triples de Doornekamp y Rodriguez. Una canasta de Higgins dejó la máxima ventaja azulgrana al final del cuarto (68-50).

Los tinerfeños intentaron volver al partido al inicio del último período y rebajaron la diferencia a doce puntos (72-60, min. 33) tras dos triples de Doornekamp y Salin, pero un dos más uno de Oriola cortó la reacción tinerfeña (75-60, min. 34).

Jasikevicius devolvió a pista a Calathes, Higgins y Mirotic para controlar el partido hasta el final, como así fue. No hizo lo mismo Vidorreta con Shermadini, que no tuvo su día y eso pasó factura a su equipo. Un triple de Cory Higgins a 2'40" de final cerró el partido con el 81-64.

- Ficha técnica:

89. Barça (23+23+22+21): Calathes (13), Higgins (14), Abrines (3), Mirotic (6), Davies (14) -equipo inicial-, Hanga (3), Bolmaro (4), Smits (5), Pau Gasol (15), Kuric (6), Westermann (3) y Oriola (3)

72. Lenovo Tenerife (21+18+11+22): Fitipaldo (3), Jenkins (-), Doornekamp (19), Cavanaugh (5), Shermadini (8) -equipo inicial-, Huertas (13), Salin (8), Rodríguez (3), Sulejmanovc (6) y Guerra (7).

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Castillo. Eliminaron por cinco faltas personales a Bruno Fitipaldo (min. 40).

Incidencias: tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 1.000 espectadores. Se guardó un minuto por la niña Olivia, asesinada en Tenerife.