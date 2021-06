Yemen.- EEUU sanciona a una red internacional que financia a los huthis y presiona para aceptar el alto el fuego

Blinken informa también del levantamiento de sanciones contra tres exfuncionarios del Gobierno de Irán



Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones contra personas y entidades involucradas en una red internacional que proporciona fondos "por valor de decenas de millones de dólares" a los rebeldes huthis de Yemen "en cooperación" con altos funcionarios de la Fuerza Quds de Irán de la Guardia Revolucionaria de Irán, y ha insistido a los rebeldes a aceptar un alto el fuego.



Las sanciones se han impuesto varias personas, entre ellas Said Ahmad Muhamad al Jamal, quien controla una red de contrabando de petróleo iraní en Oriente Próximo y alrededores cuyos ingresos sirven para apoyar a los huthis, según ha indicado el secretario de Estado, Antony Blinken.



En total se ha sancionado a once personas, empresas y embarcaciones que "desempeñan un papel clave en esta red ilícita", ha aseverado, incluidas Hani Abd al Majid Muhamad Asad, un contable yemení que ha facilitado las transferencias a los huthis, y Jami Ali Muhamad, asociado a los rebeldes y a las Fuerzas Quds iraníes que ayudó a Al Jamal a comprar embarcaciones y facilitar los envíos de combustibles, así como a transferir fondos en beneficios de los huthis.



"Estados Unidos está trabajando para ayudar a resolver el conflicto en Yemen y brindar ayuda humanitaria duradera al pueblo yemení", ha agregado Blinken, para incidir en que la ofensiva en curso de los huthis en Marib "va directamente en contra de esos objetivos", lo que representa una "amenaza" para la ya grave situación humanitaria en Yemen y puede desencadenar un aumento de los combates en el país.



Así, ha incidido en que "es hora de que los huthis acepten un alto el fuego y de que todas las partes reanuden las conversaciones políticas". "Solo un alto el fuego general y a nivel nacional puede brindar el alivio urgente que necesitan los yemeníes, y solo un acuerdo de paz puede resolver la crisis humanitaria en Yemen", ha reiterado.



También, ha expresado que Estados Unidos "continuará presionando" a los huthis, incluso a través de sanciones específicas, para promover esos objetivos.



Además, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado ha levantado las sanciones contra tres ex funcionarios del Gobierno de Irán y dos empresas que anteriormente participaban en la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de productos petroquímicos iraníes, "como resultado de un cambio verificado de estatus o comportamiento por parte de las partes sancionadas", ha señalado Blinken.



"Estas acciones demuestran nuestro compromiso de levantar las sanciones en caso de un cambio de estado o comportamiento", ha sentenciado.