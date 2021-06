Wall Street asimila el aumento de inflación y anota avances semanales

Agentes de Bolsa realizan su trabajo en el parqué de Nueva York, Estados Unidos. EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 11 jun (EFE).- Wall Street cerró la semana con avances semanales tras asimilar positivamente un fuerte aumento de la inflación en EE.UU. que muchos analistas consideran transitorio y a la espera de la próxima reunión de la Reserva Federal.

En el conjunto de la semana, el S&P 500 ha ganado un 0,4 % y se ha situado en territorio histórico; el Nasdaq ha ascendido un notable 1,9 %, impulsado por el sector tecnológico, y el Dow Jones de Industriales ha cedido un ligero 0,8 %.

En el cómputo de las últimas cinco jornadas, las principales plazas europeas también han subido: París ha avanzado un 1,3 %; Madrid, un 1,28 %; Londres, un 0,92 %; y Milán, un 0,57 %, mientras que Fráncfort ha mantenido posiciones.

El factor determinante en el parqué neoyorquino fue el dato de inflación en EE.UU., que se disparó en mayo hasta el 5 % interanual, la tasa más alta desde agosto de 2008, pero fue recibido con compras de acciones a diferencia del temor generado el mes pasado.

"Aunque el IPC de mayo superó las estimaciones, el mercado no se sorprendió demasiado y dirigió los datos como transitorios por ahora. El mercado del Tesoro pareció estar de acuerdo con esa perspectiva de inflación temporal", dijo el analista Craig Johnson, de Piper Sandler.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a caer a un mínimo no visto en tres meses, de 1,43 %, este viernes por la mañana tras comenzar la semana en torno al 1,57 %.

Ese cambio de tendencia en los intereses de la deuda, que habían estado subiendo desde que comenzó el año, está también detrás del renovado impulso del sector tecnológico, en el que cotizan empresas de alta valoración, sostienen los expertos.

Por otra parte, los inversores están pendientes de la postura que adopte la próxima semana la Reserva Federal (Fed) en su reunión de política monetaria y de cualquier indicio de retirada en los estímulos.

"El de la Fed es el acontecimiento principal, ya que podría mostrar si los legisladores se vuelven ligeramente menos bajistas dado el modesto progreso en el mercado laboral y los informes sobre la fuerte inflación", señaló Ed Moya, de la firma Oanda.

No obstante, otros analistas no prevén que la puerta a la retirada de estímulos se abra hasta reuniones posteriores de la Fed, especialmente debido a la debilidad de los datos de empleo en el país.

Mientras tanto, en el mercado de petróleo los precios siguieron subiendo ante las buenas perspectivas de recuperación de la demanda, teniendo en cuenta el avance de la inmunización en Occidente y la reapertura en pleno verano.

El barril de West Texas Intermediate se revalorizó un 1,9 % esta semana y está cerca de los 71 dólares, en niveles no vistos desde finales de 2018, sobre todo tras el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que insistió en que la OPEP debe abrir más sus grifos de producción.

Asimismo, esta semana el mercado ha visto un resurgir de las consideradas "acciones meme", impulsadas por inversores minoristas coordinados en foros de internet como Wall Street Bets, de Reddit, aunque parece haber durado poco, con nombres como GameStop, AMC o Clover ya calmados el viernes tras movimientos volátiles.

"Las subidas y bajadas de las acciones meme generalmente han tenido poco impacto en la dirección general de la bolsa", mantuvo Peter Berezin, de BCA Research, quien no obstante valoró que el creciente interés es positivo porque está "impulsando los precios y la liquidez" en el mercado.