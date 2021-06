Venezuela.- Maduro pide a Biden que levante el bloqueo que paraliza la compra de vacunas para los venezolanos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exigido este viernes a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que levante el bloqueo que desde Washington se habría llevado a cabo contra una parte de las transacciones económicas para la compra de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX.



"Venezuela le exige a Joe Biden que libere esa medida criminal contra la salud del pueblo de Venezuela, una cosa son las diferencias políticas que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos, y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela", ha demandado Maduro durante un acto emitido por la televisión pública.



No obstante, el presidente Maduro confía en que la entrega de vacunas a Venezuela comience a hacerse efectiva en los próximo días, pues ha comunicado que el Gobierno ha depositado más de 100 millones de dólares para adquirir más de 11,3 millones de dosis, con las que alcanzaría al 20 por ciento de la población.



"Nosotros le depositamos sus reales completos al sistema COVAX", ha dicho Maduro, quien, insiste, "ya tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas, no tienen excusas para no enviar vacunas a Venezuela".



Maduro ha denunciado que una de las doce transferencias que ha hecho el Gobierno, por un valor de poco más de diez millones de dólares, para la compra de estas dosis ha sido bloqueada.