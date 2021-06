Venezuela.- El PP lamenta la situación del pueblo venezolano y critica la "carencia total de libertad democrática"

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)



El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha presidido este viernes una reunión con representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela junto a la vicesecretaria de Acción Sectorial y Participación, Ruth Sarabia; donde ha lamentado la situación del pueblo venezolano y ha criticado la "carencia total de libertad democrática".



Esta reunión, ha dicho, "no es una más sino la consecuencia de una relación estrecha entre la formación y los representantes legítimos del pueblo de Venezuela", cuestionando "cómo abordaríamos aquí, en nuestra tierra, si un parlamentario andaluz, por ejemplo, no pudiera representar a los ciudadanos que le eligieron libremente en sufragio universal y no pudiera defender sus ideas hasta el punto de tener que marcharse a otro país".



Al respecto, ha lamentado la situación que atraviesa el pueblo venezolano, criticando "la carencia total de libertad democrática, lo que afecta también desde el punto de vista humanitario, situación que se ha visto empeorada además por esta crisis del COVID", ha manifestado.



"Un país que siempre ha sido rico y que han llevado a la pobreza sus actuales dirigentes, que se dicen comunistas pero que han implantado una falsa democracia", ha advertido Carmona, apuntando que "desde el Partido Popular tenemos la convicción de que la democracia se defiende a diario y a través de sus representantes legítimos". Así, ha incidido en que en España "no podemos olvidar en España, y no lo hacemos, la situación que viven en Venezuela".