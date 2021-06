Valdano: "Amo al Messi que se niega a caerse cuando le pegan"

en la imagen el exfutbolista y exentrenador argentino Jorge Valdano. EFE /Nacho Gallego /Archivo

Buenos Aires, 11 jun (EFE)-. El exfutbolista y exentrenador argentino Jorge Valdano dijo este viernes que "ama al (Lionel) Messi que se niega a caerse cuando le pegan" y aseguró que aunque pasen los años "siempre encontrará tiempo y espacio para una nueva maravilla" porque "los genios son reincidentes hasta con un bastón".

"Amo al Messi que se niega a caerse cuando le pegan, al que gana partidos solo como si fuera algo normal, al que mete tres goles y al día siguiente lleva a sus chicos al colegio como si fuera un tipo cualquiera. Al que hace mejor que nadie lo que hacen todos y hace, además, lo que nadie hace", dijo Valdano en una entrevista al diario La Nación publicada este viernes.

"Los hechos antideportivos en su carrera son excepcionales y, en general, no son más que respuestas fuera de lugar ante grandes decepciones. Si liderar es influir ¿Quién influyó más que Lionel Messi en los últimos 15 años en el fútbol mundial?", indicó el campeón del mundial de México de 1986.

También se refirió a Diego Maradona y dijo que "fue un genio en su ámbito" y consideró que "los genios perduran" más allá de la muerte.

"Diego ocupaba demasiado espacio como para no sentir su vacío. Duele hablar de Diego porque su final fue muy doloroso y envuelto en una paradoja brutal. Por un lado, uno no sabía a quién darle el pésame porque había roto con sus afectos más grandes, y por otro, daban ganas de darle el pésame a todo el país", consideró.

LA SELECCIÓN ARGENTINA

El exentrenador del Valencia dijo que a la mayoría de los jugadores de la selección argentina "les está costando alcanzar protagonismo en los grandes equipos europeos".

Para Valdano "hay un retroceso" en el fútbol argentino.

"Hubo un tiempo en que, aún sin grandes sucesos de la selección, el prestigio del fútbol argentino estaba defendido cada semana por grandes talentos que se exhibían en grandes equipos. Del país de (Alfredo) Di Stéfano, Maradona y Messi uno siempre espera más", añadió.

Sobre el seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, dijo que "se ha ganado la confianza y el respeto de los veteranos y de los jóvenes" y agregó que en la selección argentina "siguen debutando jugadores, señal de que aún está en un período de búsqueda".

DIEGO SIMEONE, MARCELO BIELSA Y LA LIGA DE CAMPEONES

Para Valdano, Diego Simeone, que se consagró campeón en mayo de la Liga española con el Atlético de Madrid, tiene "un sentido práctico del fútbol".

"Los grandes de la Liga están en fase de transformación y eso favoreció al Atlético, que tiene un plantel profundo y maduro", analizó.

El actual comentarista también dijo que la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que le ganó el Chelsea al Manchester City, habría demostrado que "el dinero de la Premier League le está sacando ventaja a los demás campeonatos".

Por último, dijo que el director técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, es "una demostración heroica de cómo el fútbol puede expresar valores de vida".

"Solo por hacer de ese esfuerzo ético una cruzada, hay que sacarse el sombrero", aseguró.