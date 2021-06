Una tormenta perfecta dispara el precio de autos usados y alquiler en EE.UU.

En comparación, según los datos dados a conocer el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos, los precios de los vehículos nuevos "sólo" han aumentado un 3,3 % en el último año tras un incremento del 1,6 % en mayo. EFE /Archivo

Washington, 11 jun (EFE).- La pandemia y la escasez de chips están provocando una "tormenta perfecta" en el segmento de los automóviles de segunda mano y el mercado de los coches de alquiler en Estados Unidos, donde los precios han aumentado al menos un 30 % desde el principio de 2021 para desesperación de los consumidores.

Según Cargurus, una web que sigue la evolución de los precios de automóviles usados en Estados Unidos, el precio medio de los vehículos usados se ha disparado un 31 % desde el inicio del año aunque el aumento del coste en las categorías más buscadas por los consumidores es mucho mayor.

En comparación, según los datos dados a conocer el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos, los precios de los vehículos nuevos "sólo" han aumentado un 3,3 % en el último año tras un incremento del 1,6 % en mayo.

Mientras, el precio de los automóviles usados en abril aumentó un 10 %, la mayor subida mensual desde que se empezaron a recoger estas estadísticas en 1953.

El precio medio de camionetas "pickup" usadas, uno de los segmentos de más demanda, ha aumentado casi un 45 % y se sitúa ahora en 36.852 dólares mientras que el de todocaminos SUV de segunda mano creció un 32 %, lo que supone una media de 34.779 dólares.

FORD Y GMC, LOS MÁS BENEFICIADOS

Quienes más se han beneficiado de este aumento han sido los propietarios de vehículos Ford, el fabricante que vende la camioneta "pickup" de más ventas de Estados Unidos desde hace más cuatro décadas, la F-150. Este año, el precio medio de los vehículos usados de Ford ha crecido un 40 %.

Sólo los vehículos de GMC, la marca de General Motors (GM) especializada en producir camionetas "pickup" y todocaminos SUV, se acercan a la revalorización de Ford. Comprar ahora un vehículo usado de GMC es un 39 % más caro que hace un año.

Uno de los culpables de este acusado aumento de los precios de los automóviles de segunda mano es el sector de coches de alquiler.

En un año típico, las compañías de coches de alquiler compran 2 millones de vehículos nuevos y ponen en el mercado de automóviles usados un número similar de unidades con una edad de entre 12 y 18 meses.

Pero al principio de la pandemia, cuando las restricciones impuestas por las autoridades provocaron una paralización de las actividades económicas, y especialmente de los viajes, las compañías de alquiler se apresuraron a deshacerse de significantes porciones de sus flotas para reducir costes y obtener líquido en un momento en el que no tenían ingresos.

ESCASEZ DE VEHÍCULOS NUEVOS

Ahora, con la paulatina desaparición de las restricciones y la llegada de los meses veraniegos, cuando los estadounidenses realizan más viajes, las compañías de coches de alquiler necesitan vehículos.

Sin embargo, no pueden comprar vehículos nuevos, desde luego no a los precios de descuento que obtenían en el pasado, porque el sector del automóvil tiene sus propios problemas de suministro por la escasez de chips.

Así que compañías como Hertz, Avis, Budget o Enterprise han tenido que recurrir al mercado de vehículos usados para recuperar sus inventarios, lo que está aumentando aún más los precios de los coches de segunda mano.

Al mismo tiempo, los reducidos inventarios de las compañías de alquiler están provocando una subida de los precios de los coches de alquiler: simplemente una cuestión de oferta y demanda.

Ni Avis ni Hertz quisieron responder las preguntas de Efe sobre el aumento de los precios a los que sus clientes tendrán que enfrentarse este verano. Pero webs especializadas en el sector señalan que el alquiler de un modelo "todocaminos" o SUV puede llegar a 700 dólares al día si no ha sido reservado con antelación.

Hay otro factor relacionado con la pandemia que está provocando una mayor demanda de coches de alquiler y es que, cuando es posible, un significante número de personas están eligiendo viajar en coche en vez de avión por temor a compartir la cabina de una aeronave con centenares de personas durante varias horas.