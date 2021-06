Una réplica de la Mona Lisa, a subasta en París por 200.000 euros

Un grupo de jóvenes contempla el original de La Gioconda en el Museo de Louvre de París. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 11 jun (EFE)-. Una réplica del famoso cuadro de Leonardo Da Vinci La Gioconda, que en los años 60 fue reivindicada como verdadera por su propietario, Raymond Hekking, será subastada desde hoy y hasta el próximo viernes en la casa Christie's de París con un valor estimado de 200.000 euros.

Hekking, un anticuario de Niza, adquirió esta copia en 1953 en otra tienda de antigüedades local y aunque al principio quería revenderla, al año siguiente convocó a los medios regionales para anunciarles que la Gioconda del Louvre era falsa y que la verdadera era la que tenía él.

"Su argumento era que tras el robo que sufrió el cuadro en 1911 a manos del ladrón italiano Vincenzo Peruggia, la obra que la policía había recuperado y restituido al museo no era la original", explica el director de Arte Antiguo de Christie's Francia, Pierre Etienne.

Según este experto, Hekking hizo aquella reivindicación de buena fe: "Estaba convencido de que la obra original era la suya y desarrolló una relación con ella que yo describo como de poeta a musa", ilustra Etienne, para quien "de alguna forma él creó su propio cuadro, su propia Mona Lisa".

Tras el fracaso de aquella primera rueda de prensa de 1954, Hekking retó al Louvre a que demostrara que la obra que tenían expuesta era realmente de Da Vinci, pero el museo no entró en la provocación.

La Gioconda del Louvre, la original, fue pintada por Leonardo en 1503 e incorporada a la colección de la monarquía francesa en 1517, de dónde pasó al Louvre en 1797, y siempre ha despertado un gran interés por su enigmática sonrisa.

ECO MUNDIAL

Hekking no claudicó y en 1963, aprovechando que la Mona Lisa original se exponía en Washington, logró que un periodista estadounidense le visitara en Niza e hiciera una pieza informativa sobre su historia para un telediario de Estados Unidos.

"Después de aquello, la historia de Hekking salió en París Match y otras publicaciones", dice el experto, que añade: "No sabemos cuánta gente llegó a creerle, pero en todos los actos que organizaba siempre tenía una gran audiencia", añade.

Hekking murió en 1977, a los 91 años, y dejó tras de sí la historia de este cuadro que luego ha sido conocido como la "Mona Lisa Hekking" y que sus herederos ponen ahora a subasta en Christie's.

Pero, si su cuadro sólo es una copia, ¿por qué despierta tanto interés, hasta el punto de ser subastada?

"Es una obra antigua, de inicios del siglo XVII, y una de las imágenes más icónicas del mundo del arte, una pintura que interpela a todo el mundo" justifica Etienne.

Además, el comprador va a "apropiarse también de la historia de Hekking y, como él, va a tener su propia Mona Lisa", apostilla.

Otras réplicas de La Gioconda han sido subastadas en los últimos años a precios parecidos: en 2019 Christie's vendió una del siglo XIX por 200.000 euros y Sotheby's otra del XVII por 500.000.

La subasta, que empieza este viernes y terminará el viernes 18 a las 16:00 hora local (14.00 GMT), se desarrollará en línea en la web de Christie's.