Rusia registra 12.505 contagios en un día, el máximo en casi cuatro meses

Un trabajador del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia desinfecta el monumento a la covid-19 en la estación de tren de Belorussky como parte de la campaña para prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, en Moscú, Rusia.. Por primera vez desde febrero, se han identificado más de 12 mil casos de COVID-19 en Rusia. EFE / SERGEI ILNITSKY:

Moscú, 11 jun (EFE).- Rusia registró en las últimas veinticuatro horas 12.505 casos de covid-19, un 12,5 % más que la jornada anterior, y 396 fallecidos por esta enfermedad, informaron las autoridades sanitarias del país.

Se trata de la cifra más alta de contagios diarios detectados en Rusia desde el 22 de febrero pasado.

Moscú es la ciudad rusa más afectada por el repunte de casos, que en la última jornada ascendieron a 5.853, cifra que no se registraba en la capital desde mediados enero de este año.

Con el último balance realizado por las autoridades, la cifra de contagios confirmados en Rusia desde el estallido de la pandemia se elevó a 5.180.454.

En la última jornada en el país fallecieron 396 personas de covid-19, lo que elevó a 125.674 los decesos causados por la enfermedad infecciosa.

Ante el aumento de contagios, el Ayuntamiento de Moscú anunció este miércoles el endurecimiento del control de las medidas sanitarias para contener la propagación de la covid-19.

Además, el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, afirmó que en los próximos días se abrirán varios hospitales para recibir a enfermos de covid-19 y que actualmente hay cerca de 10.000 personas ingresadas con coronavirus.

Pese al empeoramiento de la situación, Sobianin descartó la imposición de confinamientos y medidas como el cierre de comercios o establecimientos de ocio.

El director del Hospital Kommunarka de Moscú, Denis Protsenko, indicó que últimamente se dan casos cuando los tratamientos contra la covid-19 no son tan eficaces como antes.

"Los factores de riesgo de desarrollo grave (de la enfermedad) no han cambiado mayormente, pero hay algo preocupante: hay la sensación de que el virus está cambiando", dijo Protsenko en declaraciones a la radio Eco de Moscú.

El Hospital Kommunarka, inaugurado a comienzos del año pasado, se especializa en el tratamiento de pacientes con covid-19.

Protsenko, galardonado con el título de Héroe del Trabajo por el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que la vacunación contra la covid-19 es la única vía para superar la epidemia.