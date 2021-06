Rey Felipe.- Felipe VI vuelve a Cataluña con la incógnita de si el nuevo Govern le acompañará

08-06-2021 El Rey Felipe VI en el II Foro Económico Internacional. POLITICA CASA DEL REY



El Rey viajará tres veces en menos de un mes en un momento en que el Gobierno busca retomar el diálogo con la Generalitat



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI volverá este miércoles a Cataluña con la incógnita de si esta vez el nuevo ejecutivo al frente de la Generalitat accederá a acompañarle tras haberle boicoteado en ocasiones anteriores, ahora que hay un nuevo contexto político y la vuelta al diálogo con el Gobierno central es inminente.



Don Felipe asistirá a última hora de la tarde a la cena inaugural de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía acompañado por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, de visita de Estado en España, y está previsto que ofrezca un discurso.



Esta visita del monarca será, a priori, la primera de un total de tres en un lapso de tan solo dos semanas. Está previsto que Don Felipe participe en la inauguración del Mobile World Congress (MWC), que acogerá Barcelona el 27 y 28 de junio, después de que la edición de 2020 se suspendiera por la pandemia.



Además, junto a la Reina y las infantas acudirá a la entrega de los premios Princesa de Girona, prevista en principio para el 1 de julio sin que por ahora esté claro si será en la localidad que les da nombre o en la Ciudad Condal.



Aunque no será la primera este año, ya que viajó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de marzo para visitar la planta de Seat en Martorell (Barcelona) se produce en un nuevo contexto político, con Pere Aragonès al frente de la Generalitat y en vísperas de que se reanude el diálogo con el Gobierno central.



Aragonès, entonces presidente en funciones de la Generalitat, no acudió a la visita del Rey y Sánchez a Seat y está por ver si en esta ocasión tampoco ningún miembro de su gobierno ni él mismo acompañan al monarca en el acto del Círculo de Empresarios.



Como también ocurrió con el evento en que participó en marzo, la anterior visita de Felipe VI a Cataluña tuvo igualmente un cariz económico. En esa ocasión estuvo nuevamente acompañado por Sánchez, con quien tuvo ocasión de visitar la Zona Franca de Barcelona el 9 de octubre, semanas después de la polémica suscitada por el hecho de que el Gobierno no permitiera al monarca asistir a la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Ciudad Condal, la primera vez que esto ocurría.



SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN



El nuevo viaje a Barcelona de Don Felipe se producirá también tres días antes del séptimo aniversario de su llegada al trono tras la abdicación del Rey Juan Carlos Primero en junio de 2014. Desde el principio de su reinado, la situación en Cataluña se convirtió en un asunto recurrente.



Su discurso del 3 de octubre de 2017, tan solo dos días después del referéndum independentista del 1-O, ha sido uno de los momentos más delicados, junto con la retirada de la asignación al Rey emérito y la marcha al exilio de este el verano pasado.