Portaltic.-Samsung presenta su proyector The Premiere, con pantallas de hasta 130 pulgadas y HDR10+

11-06-2021 Proyector Samsung The Premiere..



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Samsung ha presentado su nuevo modelo de proyector láser The Premiere, un dispositivo de estilo de vida que permite conseguir pantallas de hasta 130 pulgadas, resolución de 4K y alto rango dinámico HDR10+ -esta última por primera vez.



Este modelo de proyector, que Samsung ya había anunciado en IFA 2020, ofrece pantallas de hasta 130 pulgadas de máximo y funciona con un módulo que se coloca a 23,8 centímetros de la pared, como ha informado la compañía surcoreana en un comunicado.



The Premiere de Samsung ofrece una resolución de imagen de 4K dinámica, que se consigue por el uso de tecnología de láser triple que produce menor calor y ofrece mayor durabilidad. También es el primer proyector con soporte para alto rango dinámico HDR10+.



El nuevo proyector incluye un brillo máximo de 2.800 lúmenes o candelas, unidad equivalente al brillo de una vela, de manera que las imágenes se pueden ver con calidad incluso a plena luz del sol. El ratio de contraste, por su parte, es de 2.000.000:1.



Asimismo, el dispositivo cuenta con un sistema de altavoces de 40W, y produce un sonido tridimensional con 4.2 canales. Cuenta con la tecnología Acoustic Beam de Samsung, que emite sonido de 44 orificios desde ambas partes del proyector.



The Premiere es compatible con diferentes plataformas de 'streaming', entre las que se incluyen Amazon Prime y Samsung TV Plus, así como de música como Apple Music y Spotify.