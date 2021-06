Portaltic.-CD Projeckt Red reconoce que los datos robados en el 'hackeo' de febrero pueden estar circulando por Internet

11-06-2021 CD Projeckt Red logo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJECKT RED



CD Projeckt Red ha reconocido que los datos sustraídos de sus sistemas en el ciberataque del mes de febrero pueden estar circulando por Internet, aunque no confirman la autenticidad de los datos ni si han sido manipulados.



El estudio de desarrollo polaco ha compartido nueva información sobre el ciberataque de 'ransomware' que el febrero comprometió sus sistemas internos y acabó con los datos sustraídos subastados en un mercado digital clandestino.



Tras el ataque, donde se vieron afectados los códigos de juegos como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, CD Projekt Red dijo que no tenía intención de satisfacer las demandas de los ciberatacantes, incluso si eso implicaba que el material robado circulase por la red.



Este jueves ha informado de que "tienen motivos para creer" que los datos robados "están actualmente circulando por Internet", como recoge en un comunicado oficial. Y aunque no pueden confirmar con exactitud el contenido de esos datos, creen que puede incluir información de trabajadores, tanto actuales como antiguos, y de empresas.



Desde la compañía señalan, además, que tampoco pueden confirmar "si los datos involucrados pueden haber sido manipulados o alterados después de la violación". Y matizan que, "independientemente de la autenticidad de los datos que circulan" harán todo lo que esté a su alcance para proteger la privacidad de los afectados.



"Estamos comprometidos y preparados para tomar medidas contra las partes que comparten los datos robados", indica. También informan de que están trabajando con expertos y agencias policiales, incluidos Interpol y Europol, y que han actualizado la información compartida con el presidente de la agencia de protección de datos personales de Polonia.