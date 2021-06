Perú.- Castillo agradece a sus votantes por "recuperar la patria" mientras el escrutinio se acerca a su fin

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El candidato de Perú Libre a la Presidencia del país andino, Pedro Castillo, ha agradecido este jueves a sus votantes y al pueblo peruano por la "vigilia nacional" para "recuperar el voto" y "recuperar la patria", mientras el escrutinio se acerca a su fin con el aspirante a la cabeza.



"Es tiempo de madurez y tranquilidad, y gracias pueblo peruano por esta vigilia nacional para recuperar no solamente el voto, sino por recuperar esta patria", ha subrayado el aspirante de izquierdas en un nuevo discurso frente a sus simpatizantes en la capital peruana, Lima.



Castillo ha aplaudido la confianza del pueblo y se ha vuelto a comprometer con él, asegurando que "jamás" aprovechará un espacio democrático para "limpiar delitos". "Eso no se puede hacer", ha agregado, informa Agencia Andina.



Tras haberse declarado ya el martes vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrenta a la candidata de Fuerza Popular, la conservadora Keiko Fujimori, el candidato ha instado a sus seguidores a "no manchar las calles" y ha llamado a hacer "un Perú distinto".



El aspirante de Perú Libre ha hecho estas declaraciones en el marco de las diferentes concentraciones de apoyo o en contra de cada uno de los candidatos, que han congregado en los últimos días a cientos de personas especialmente en la capital, Lima, y que reflejan el clima de polarización en el país con motivo de las elecciones.



Castillo ha agradecido también las felicitaciones "con profundo fervor latinoamericano" compartidas por algunos líderes políticos de la región, pese a que aún no se han contabilizado todas las actas y no se ha declarado al candidato ganador de los comicios.



Entre los perfiles que han mostrado su apoyo al postulante de Perú Libre, están el presidente de Bolivia, Luis Arce; el argentino, Alberto Fernández, o el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, así como el exmandatario boliviano Evo Morales.



En las últimas horas, además, le han mandado un mensaje la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien ha celebrado la "victoria" de Castillo "sobre la extrema derecha", la cual es, a su juicio, "un estímulo paras las fuerzas progresistas latinoamericanas".



"Castillo representa la esperanza de los campesinos, indígenas y trabajadores peruanos", ha resaltado en una publicación en su perfil de Twitter.



También, la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha considerado la "victoria" del izquierdista como "un logro de los pueblos de América Latina".



"Gracias a Dios está alcanzando o ha alcanzado ya la victoria, que celebramos todos los pueblos porque es una victoria que nos honra a todos. Es una victoria de la libertad, de la justicia, de esos caminos de liberación", ha agregado en su intervención diaria como portavoz del Gobierno de Daniel Ortega.



Con el 99,421 de las actas contabilizadas y el total procesadas, Castillo lidera la votación con un 50,1 por ciento, mientras Fujimori perderá con un 49,8 por ciento, según recoge el portal de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.