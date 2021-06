Paulino Granero: "Tengo un pacto de sangre con Rusia"

El español Paulino Granero, preparador físico de la selección rusa, aseguró en una entrevista con la Agencia Efe que tiene un "pacto de sangre" con Rusia y su equipo nacional, que eliminó a España en los octavos de final del pasado Mundial. EFE/Paulino Granero

Moscú, 11 jun (EFE).- El español Paulino Granero, preparador físico de la selección rusa, aseguró a Efe que tiene un "pacto de sangre" con Rusia y su equipo nacional, que eliminó a España en los octavos de final del pasado Mundial.

"Mi compromiso con la selección es a vida o muerte. Tengo un pacto de sangre con Rusia", dijo.

Granero, que llegó al CSKA Moscú en 2010, fue invitado a la selección nacional por el italiano Fabio Capello (2015). Desde entonces, se ha convertido en una figura muy respetada en el fútbol ruso.

CHERCHÉSOV, A VIDA O MUERTE

"Me debo a ellos. Estoy eternamente agradecido a la selección rusa por poder dedicarme a lo que más me gusta", explica.

Granero ha forjado una relación especial con el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, con el que se veía departiendo animadamente en el campo de entrenamiento a las afueras de Moscú.

"Sólo puedo hablar maravillas de él. Lo conozco desde hace muchos años y trabajamos juntos desde hace cinco. Lo daré todo por él y por la selección", comentó.

Debido a la pandemia, Granero se ha tenido que repartir durante los últimos meses entre España y Rusia, sea por partidos de clasificación mundialista o para la Liga de las Naciones.

"Mi conciencia no me permitía dejar sola a mi familia. Mi madre tiene 82 años", señala.

REPETIR LA HAZAÑA MUNDIALISTA

El Mundial de Rusia fue una fiesta para el anfitrión, que alcanzó los cuartos de final. "¿Por qué no se va a poder repetir? Por intentarlo que no quede", dice.

"Fue un hito histórico. Un torneo excelente. Nadie podía sospechar que Rusia llegaría tan lejos. Que una tanda de penaltis te deje fuera de las semifinales de un Mundial", señala.

Granero responde a los halagos por la extraordinaria preparación física del equipo local echando balones fuera. "No hay que ponerse una medalla. No es sólo mérito mío. Es un trabajo de equipo. Los futbolistas estuvieron muy bien. Creo que tenemos un buen método de trabajo", señala.

"Es una incógnita cómo será la Eurocopa. Estamos intentando trabajar igual que antes del Mundial. Vamos a ver cómo se da", apuntó.

Cree que el ambiente es igual de bueno que entonces, pero los rivales europeos no son como Arabia Saudí y Egipto, con los que rusos se toparon en la primera fase del Mundial.

"Bélgica es la número uno de la FIFA. El resto de partidos (Dinamarca y Finlandia) habrá que pelearlos. Estamos mentalizados para hacer un buen torneo. La Eurocopa también es muy bonita", dijo.

CHÉRYSHEV, EL TAPADO

El valencianista Denis Chéryshev fue una de las grandes estrellas del Mundial. Llegó como 'tapado' y acabó siendo titular indiscutible y máximo goleador, con cuatro tantos.

Esta vez, tampoco parece titular a priori. Debido a unas molestias, no disputó ni un solo minuto en los últimos dos partidos amistosos.

"Arrastraba un pequeño problema de la última parte de la liga española. Está intentando ponerse en forma. Poco a poco irá a mejor. Las molestias ya han desaparecido. Entrena con normalidad. Yo le veo bien", admite.

En cuanto a los líderes del equipo, considera que Dzyuba (Zenit), el capitán ruso, está "fantástico", mientras Golovín (Mónaco) ha acabado "muy bien" la temporada y todo apunta a que hará una "gran Eurocopa".

ESPAÑA, SIEMPRE FAVORITA

Granero cree que, pese a las decepciones de los últimos torneos, "España siempre está entre los favoritos".

"Por calidad de los jugadores, estilo de juego y nivel del campeonato. La calidad del fútbol español es altísima. Para mí, España es favorita, siempre", señaló.

En cuanto al positivo por covid-19 de Sergi Busquets, comentó que "nadie sabe cómo protegerse al ciento por ciento".

"España ha tenido la mala suerte de Sergi y ha roto todos los planes. Los médicos de la selección son de los mejores del mundo", comenta.

Con todo, cree que España debe mirar más allá del primer partido y pensar en que debe tener jugadores disponibles para todo el torneo.

"Equipos como España, Francia o Portugal deben pensar en la última fase del campeonato. Si un jugador está tocado, siempre puede ser importante más tarde en la Eurocopa", apuntó.

Ignacio Ortega