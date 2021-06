"No estoy preocupado" por no marcar con Gales, afirma Bale

Gareth Bale, que no marca con Gales desde octubre de 2019, dijo no estar preocupado por esta sequía el día previo a su debut en la Eurocopa-2020 contra Suiza el sábado en Bakú.

"No tiene importancia. He dado asistencias. Siempre contribuyo. No estoy preocupado", respondió el jugador del Tottenham. "Si se presenta una oportunidad de marcar, espero poder aprovecharla", añadió.

A los 31 años, Bale encadena 11 partidos sin marcar con su selección, pero ha estado implicado en cuatro de los últimos siete tantos galeses.

Gales está encuadrada en la llave A junto a Suiza, Turquía e Italia.

