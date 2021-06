Millones de vacunas J&J aprobadas para su uso están en el limbo

(Bloomberg) -- Millones de dosis de la vacuna de Johnson y Johnson contra el covid-19 fueron autorizadas para su uso después de un retraso de meses debido a problemas con un fabricante contratado para fabricar la vacuna. Millones más podrían terminar siendo desechadas.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) liberó 10 millones de dosis de la vacuna que fueron producidas por Emergent BioSolutions Inc., según personas familiarizadas con el tema.

La agencia dijo en un comunicado este viernes que después de la revisión exhaustiva de una instalación de fabricación de Emergent con problemas en Baltimore, habían autorizado dos lotes de sustancia farmacológica subyacente para la vacuna fabricada en el sitio. La declaración no detalla cuántas dosis hay en un lote.

Al mismo tiempo, la FDA dijo que había determinado que algunos otros lotes no son adecuados para su uso, mientras que otros aún están en revisión. Emergent ha dicho que ha producido más de 100 millones de dosis de la sustancia farmacéutica a granel de la vacuna.

La FDA dijo que no estaba lista para otorgar una autorización completa a las instalaciones de Emergent, que han estado bajo escrutinio durante meses después de que el personal contaminara accidentalmente millones de dosis a principios de este año. En un comunicado, J&J dijo que continuaría trabajando para expandir su red de fabricación global.

Problemas de fabricación

Se esperaba que la vacuna J&J, de una sola dosis, impulsara la campaña de inmunización en Estados Unidos, pero los problemas de producción y una pausa en la dosificación por preocupaciones de seguridad han limitado su alcance hasta ahora. La vacuna representa 11,3 millones de las 306 millones de dosis de vacunas administradas en EE.UU. hasta el miércoles.

Los 10 millones de dosis recién lanzadas de Emergent ya han pasado por las etapas finales del proceso de llenado y acabado. Entre 5 y 6 millones de las dosis son propiedad del Gobierno de EE.UU., y de 3 a 4 millones son propiedad de J&J, según una de las personas familiarizadas con el asunto. Pero no está claro cuántas dosis se necesitarán a nivel nacional.

La campaña de inmunización se ha ralentizado en EE.UU., con más de la mitad de todos los adultos estadounidenses completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Muchas farmacias, hospitales y sistemas de salud tienen más suministro de J&J disponible del que han podido aplicar a medida que la demanda va disminuyendo.

Sin embargo, la vacuna aún podría desempeñar un papel más importante en la campaña de inmunización mundial, en tanto que Estados Unidos Intensifica los esfuerzos para enviar dosis a los países donde las vacunas son escasas y las tasas de contagio altas.

