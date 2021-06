Luis Gasset se deshace en halagos hablando de Ágatha Ruiz de la Prada

31-05-2021 Luis Gasset, de lo más sonriente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada es libre y ella está en uno de los momentos de su vida más importantes porque hace y dice lo que le da la gana, como en la última entrevista que ha concedido a la revista ¡HOLA! este miércoles. En ella asegura que Luis Gasset es un amor y que no ha vuelto con Luis Miguel Rodríguez porque le gusta mucho ir por libre, y ella va a hacer lo mismo, aunque confesaba que son granes amigos.



Hemos podido hablar con Luis Gasset y ha quitado importancia a las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada en las que decía que era poco apasionado y lanza un dardo a Luis Miguel: "Ya conocéis a Ágatha, es así. Ágatha es estupenda y hay muchas cosas estupendas que nos han pasado juntos y es una persona de la que tengo un buen recuerdo. De lo que harán otros, yo ya no puedo hablar, o de lo que sientan otros".



El ex de la diseñadora asegura que no tiene una nueva ilusión: "No, no he buscado a nadie, de verdad". Luis Gasset explica cual fue uno de los motivos por los que su relación no funcionó: "Ella es muy mediática y yo no lo soy, y me gustaría dejar de serlo si me ayudáis, claro".



Eso sí, se ha deshecho en halagos para su expareja: "Ella es un icono de la moda mundial, ella es buenísima". Tímido, el empresario niega que se le estén tirando al cuello las mujeres cómo dijo Ágatha: "No, no". En cuanto a si se animaría a salir con otra famosa, Luis se muestra tajante: "No, alguien discreto".