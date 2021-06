Los países europeos del Mediterráneo mantienen críticas al pacto migratorio

EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 11 jun (EFE).- Los países mediterráneos de la Unión Europea (UE) mantuvieron este viernes sus críticas al nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, del que demandaron que mantenga un equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad.

Los viceministros de Exteriores o de Asuntos Europeos de España, Grecia, Portugal, Malta, Francia e Italia y el ministro de Exteriores de Chipre (países que forman el Med7) se reunieron hoy a las afueras de Atenas para compartir preocupaciones y buscar soluciones sobre temas como la migración, la pandemia o la transición ecológica.

En la rueda de prensa posterior, el embajador español en Grecia, Enrique Viguera, que acudió en representación del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, afirmó que el pacto migratorio no es satisfactorio y mostró su confianza a que en un futuro, cuando Francia asuma la presidencia de la UE, este asunto tome un empuje decisivo.

Los representantes de los demás países también se mostraron preocupados por la falta de soluciones concretas y precisas para gestionar la migración que, resaltaron, no es un problema exclusivo de los países mediterráneos sino de todos los miembros de la UE.

"No hay que cerrar las puertas a la migración, pero sí gestionarla de la mejor manera posible", enfatizó el viceministro de Asuntos Europeos de Italia, Vincenzo Amendola.

Este martes España, Italia, Grecia, Chipre y Malta (Med5) ya enviaron una carta conjunta en la que mostraron su voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el pacto migratorio pero pidieron que se reconsideren varios puntos que se refieren al reparto justo de la responsabilidad y solidaridad en el sistema europeo común de asilo, una reclamación que presentaron sus ministerios de Interior y Migración hace tres meses.

Otro de los temas que se trataron en ese encuentro y que hoy han vuelto a atraer la atención son las tensas relaciones con Turquía que mantienen tanto Chipre como Grecia y la necesidad de llevar a cabo políticas directas con terceros países.

Los viceministros europeos mostraron su confianza en que se cumplan los acuerdos que la UE firmó con Ankara, por el que Turquía se comprometió a recibir a todos los migrantes que lleguen de forma irregular a las islas griegas a cambio de recibir subvenciones europeas.

Más tajante se ha mostrado el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Nikos Jristodulidis, también presente en la reunión, quien criticó las políticas agresivas de Turquía y la instrumentalización del dolor humano que hacen algunos países.

Además, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dio un discurso al inicio del encuentro donde reclamó a Turquía que respete las reglas.

Este lunes el propio Mitsotakis tendrá una reunión privada al margen de la cumbre de la OTAN con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha venido precedida de varias entrevistas entre los ministros de Exteriores para retomar un diálogo constructivo entre países con muchos intereses opuestos.

La próxima cumbre del Med7 tendrá lugar el 17 de septiembre en La Canea, en la isla de Creta, donde se espera que acudan los líderes de los siete países y que el grupo reciba a dos nuevos miembros: Eslovenia y Croacia.