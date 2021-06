"La vida sigue, no es más que una derrota en una pista de tenis", dice Nadal

"La vida sigue, no es más que una derrota en una pista de tenis", relativizó este viernes el español Rafael Nadal, número 3 del mundo y 13 veces campeón de Roland Garros, tras caer en semifinales del Grand Slam parisino ante Novak Djokovic.

"Estoy triste por haber perdido en el torneo más importante para mí del año, pero la vida sigue, no es más que una derrota en una pista de tenis", afirmó Nadal.

"Si todo va bien, mañana estaré en casa con la familia y los amigos, y después ya veremos qué es lo siguiente", añadió el mallorquín.

Nadal, que sufrió la tercera derrota de su carrera en Roland Garros, reconoció que esa posibilidad siempre existe y anunció que el año que viene volverá a intentarlo.

"Aunque sea un torneo muy importante para mí, soy consciente de que no se puede ganar el torneo 15 o 16 veces. El año que viene volveré a venir, si Dios quiere, con la ilusión y con el trabajo necesario para poder darme otra opción", señaló.

Sobre el discurrir del épico partido de más de 4 horas de duración ante el serbio, Nadal señaló: "Al final, claro, si ganas el tercer set se puede decir que es la clave, porque cambia el panorama, pero yo soy poco fanático de hablar de los partidos en términos de un punto".

"No he sido capaz de marcar las diferencias como otras veces, por momentos mi bola no hacía daño", reconoció. "Hay que darle mérito a él, felicitarle, yo sé que puedo jugar mejor en esta pista", indicó un Nadal que respondió con un rotundo "no, es lo que siento" al ser preguntado sobre si se enfrentó este viernes al mejor Djokovic. "Lo que pasa es que él tampoco se ha enfrentado a mi mejor yo", precisó.

"Son partidos al límite, partidos que puede ganar cualquiera, y hoy ha sido para él", sentenció Nadal.

