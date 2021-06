La UEFA descartó la vacunación de equipos ante la distinta situación sanitaria de los países

Aleksander Ceferin. EFE/EPA/Richard Juilliart / UEFA/Archivo

Madrid, 11 jun (EFE).- La UEFA contempló la posibilidad de ofrecer la vacunación a todas las selecciones que van a participar en la Eurocopa que se inaugura este viernes, pero la descartó ante la diferente situación sanitaria en cada uno de los países y la prioridad en todos de vacunar primero a los grupos de población de riesgo.

"Tras un profundo análisis la UEFA llegó a la conclusión de que no iba a ser posible desde un punto de vista ético y organizativo, ya que la vacunación de grupos prioritarios se sigue considerando una prioridad por encima de todo y el progreso y la disponibilidad de vacunas para toda la población en todos los países no se habría alcanzado para el momento del comienzo de la Eurocopa", señaló a EFE el organismo.

Ante esta conclusión la vacunación no es obligatoria para los participantes y cada uno de los 24 equipos, según su situación en la crisis sanitaria, ha tomado su propia decisión.

A diferencia de otras ediciones, la competición se juega este año en ciudades de once países de Europa para conmemorar el 60 aniversario de su creación y la realidad sanitaria es distinta en cada uno de ellos.

Por ello hay selecciones que acudirán con parte de sus jugadores y su cuerpo técnico vacunados y otras como Italia y Turquía, que esta tarde se enfrentarán en el partido inaugural en Roma, y España, cuyos integrantes fueron vacunados hoy, que lo harán completamente.

En Francia, por ejemplo, algunos futbolistas como Kylian Mbappé, han podido vacunarse por su propia decisión; en Polonia la mayoría lo ha hecho durante la concentración previa, en Rusia algunos integrantes del equipo también lo han hecho, igual que en Bélgica, donde el Gobierno aceptó la petición de la Federación de dar prioridad al equipo aunque no todos se vacunaron.

En otros países como Austria se ha descartado la vacunación general ya que los médicos de su selección no querían correr riesgo de posibles efectos secundarios y las selecciones de Dinamarca, Suecia y Finlandia lo descartaron.

Los positivos por covid-19 registrados esta semana en las selecciones de España y Suecia han generado disparidad de opiniones sobre la conveniencia de la vacunación y también sobre lo adecuado de hacerlo ahora, a días de empezar a competir, por los posibles efectos secundarios.

Este fue uno de los aspectos a los que se refirió ayer el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, después de que el Gobierno aceptara este miércoles la petición de la Federación Española (RFEF) de inmunizar a los internacionales.

Finalmente y a tres días de su estreno, tras evaluar la situación de cada jugador, hoy los internacionales que ya superaron el coronavirus o recibieron una primera dosis de Pfizer completaron las dos necesarias y el resto recibieron Jansenn al ser monodosis y necesitar menos días para alcanzar máxima inmunización.