La Reina Letizia, espectacular, lo confirma. El rosa es su nuevo color fetiche

MADRID, 11 (CHANCE)



La Reina Letizia ha concluido este viernes la que recordamos como una de sus semanas más completas, culturales y, como no, sobresalientes en estilo, dejándonos algunos looks inolvidable que ahora os recordamos. Así, si el martes presidió la inauguración de una exposición sobre la figura de Emilia Pardo Bazán en la Biblioteca Nacional con uno de los modelos más versátiles de su armario - su vestido color crudo de Pedro del Hierro, ideal para cualquier evento de día - 24 horas después, en un acto por el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, acaparaba todas las miradas con un espectacular estreno de Hugo Boss; un vestido rosa fucsia de corte camisero con el que confirmaba su idilio con el rosa, un color hasta entonces poco habitual en ella. El jueves, para una nueva inauguración, en este caso en el Palacio de La Alhambra de la primera exposición dedicada a las Odaliscas, la asturiana rescataba otro de sus vestidos infalibles, su modelo verde de Maje con delicado estampado de flores.



Y, este viernes, poniendo el broche de oro a esta semana tan 'fashion' y completa, la Reina ha presidido la clausura de la tercera edición del 'Santander WomenNOW 2021' - un foro de debate sobre la igualdad y el liderazgo femenino - y ha vuelto a lucir uno de los modelos más favorecedores y espectaculares de su impresionante vestidor, confirmando de paso que el rosa ha destronado al rojo como su nuevo color fetiche. Nos referimos al ajustado vestido de Michael Kors que estrenó en su visita a Estados Unidos en junio del año 2018, protagonizando un duelo estilístico sin igual con la entonces primera dama Melania Trump (que por cierto lo tiene igual en otro color).



Un vestido que Doña Letizia había llevado en tres ocasiones previamente, pero que no nos cansaremos nunca de ver. Midi, sin mangas para presumir de bronceado, y ceñido a la figura de la Reina como una segunda piel, el modelo destaca por los grandes botones que enmarcan la cadera y que le dan ese toque original que tan especial le hace.



Como complementos, y apostando todo al rosa - no sabemos como no se ha dado cuenta hasta ahora de lo bien que le sienta ese color y lo que potencia su belleza dulcificando sus rasgos - la Reina ha optado por stilettos y cartera de mano a juego de Magrit, dejando su melena suelta y luciendo con orgullo y naturalidad, una vez más, sus canas.